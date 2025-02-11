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Adana'da okullar tatil mi 11 Şubat? Kaymakamlık duyurdu

Adana'da okullar tatil mi 11 Şubat? Kaymakamlık duyurdu

00:5611/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Adana Aladağ'da okullar bir gün tatil edildi
Adana Aladağ'da okullar bir gün tatil edildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Aladağ Kaymakamlığı ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.


Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda
11 Şubat 2025 Salı günü
bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli memurlarının bir gün süre ile idari izinli sayılacakları bildirildi.

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Adana'da okullar tatil mi 11 Şubat? Kaymakamlık duyurdu