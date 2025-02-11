Adana'da okullar tatil mi 11 Şubat? Kaymakamlık duyurdu

Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda

11 Şubat 2025 Salı günü