Adanaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu. Son olarak Şanlıurfaspor’u çalıştıran Kılıç, daha önce de Adanaspor’da görev yapmıştı.

KEMAL KILIÇ KİMDİR?

Kemal Kılıç, antrenörlük kariyerine 1991 senesinde Bakırköyspor'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı. Bakırköyspor'da bu görevine iki sezon devam ettikten sonra ayni ekipte teknik direktörlük görevine yükseldi. Bu ilk teknik direktörlük deneyimini iki sezon sürdürdükten sonra başka bir İstanbul takımı olan Gaziosmanpaşa'a geçti.

Gaziosmanpaşaspor'da iki sezon kaldıktan sonra Türkiye'de birçok Süper Lig ve 1. Lig ekibini çalıştırdı. Son olarak 7 Eylül 2010 tarihinden beri Erdoğan Arıca'nın yerine Karşıyaka teknik direktörlüğüne getirildi ve bu görevi 21 Aralık 2010 tarihine kadar sürdürdü.

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2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine getirildi. Şanlıurfaspor'a grubunu lider tamamlatıp Bank Asya birinci lige çıkardı.

Son olarak Şanlıurfaspor’u çalıştıran Kılıç, daha önce de Adanaspor’da görev yapmıştı.

KEMAL KILIÇ’IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

1989-1992 Yücespor

1991-1993 Bakırköyspor (Yrd.Antrenör)

1993-1995 Bakırköyspor

1995 Adanaspor (Yrd.Antrenör)

1995-1997 Gaziosmanpaşa

1997-1998 Konyaspor

1998-1999 Kayseri Erciyesspor

1999 Konyaspor

2000-2001 Kayseri Erciyesspor

2001 Gaziosmanpaşa

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2001 Bakırköyspor

2002-2003 Karşıyaka

2003-2004 Sivasspor

2004-2005 Elazığspor

2005-2006 Eskişehirspor

2006 Boluspor

2006-2007 Yozgatspor

2007-2008 Adanaspor

2008-2009 Bucaspor

2009-2010 Adanaspor

2010 Karşıyaka

2011-2012 Şanlıurfaspor

2012-2013 Göztepe

2013 Bucaspor

2014 Körfez SK

2015 Bandırmaspor

2015-2016 MKE Ankaragücü

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2016-2017 Şanlıurfaspor

2017 BB Erzurumspor

2017 Adanaspor

2017-2018 Kastamonuspor 1966

2018 Şanlıurfaspor

2019 Giresunspor

2020 24 Erzincanspor

2020 Şanlıurfaspor

2020-2021 Düzcespor

2022 Bayrampaşa SK

2022 Şanlıurfaspor