Adanaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu. Son olarak Şanlıurfaspor’u çalıştıran Kılıç, daha önce de Adanaspor’da görev yapmıştı.
KEMAL KILIÇ KİMDİR?
Kemal Kılıç, antrenörlük kariyerine 1991 senesinde Bakırköyspor'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı. Bakırköyspor'da bu görevine iki sezon devam ettikten sonra ayni ekipte teknik direktörlük görevine yükseldi. Bu ilk teknik direktörlük deneyimini iki sezon sürdürdükten sonra başka bir İstanbul takımı olan Gaziosmanpaşa'a geçti.
Gaziosmanpaşaspor'da iki sezon kaldıktan sonra Türkiye'de birçok Süper Lig ve 1. Lig ekibini çalıştırdı. Son olarak 7 Eylül 2010 tarihinden beri Erdoğan Arıca'nın yerine Karşıyaka teknik direktörlüğüne getirildi ve bu görevi 21 Aralık 2010 tarihine kadar sürdürdü.
2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine getirildi. Şanlıurfaspor'a grubunu lider tamamlatıp Bank Asya birinci lige çıkardı.
Son olarak Şanlıurfaspor’u çalıştıran Kılıç, daha önce de Adanaspor’da görev yapmıştı.
KEMAL KILIÇ’IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
1989-1992 Yücespor
1991-1993 Bakırköyspor (Yrd.Antrenör)
1993-1995 Bakırköyspor
1995 Adanaspor (Yrd.Antrenör)
1995-1997 Gaziosmanpaşa
1997-1998 Konyaspor
1998-1999 Kayseri Erciyesspor
1999 Konyaspor
2000-2001 Kayseri Erciyesspor
2001 Gaziosmanpaşa
2001 Bakırköyspor
2002-2003 Karşıyaka
2003-2004 Sivasspor
2004-2005 Elazığspor
2005-2006 Eskişehirspor
2006 Boluspor
2006-2007 Yozgatspor
2007-2008 Adanaspor
2008-2009 Bucaspor
2009-2010 Adanaspor
2010 Karşıyaka
2011-2012 Şanlıurfaspor
2012-2013 Göztepe
2013 Bucaspor
2014 Körfez SK
2015 Bandırmaspor
2015-2016 MKE Ankaragücü
2016-2017 Şanlıurfaspor
2017 BB Erzurumspor
2017 Adanaspor
2017-2018 Kastamonuspor 1966
2018 Şanlıurfaspor
2019 Giresunspor
2020 24 Erzincanspor
2020 Şanlıurfaspor
2020-2021 Düzcespor
2022 Bayrampaşa SK
2022 Şanlıurfaspor