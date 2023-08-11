Fırıncı esnafının talebini alan komisyon Adıyaman’da 5 TL olan ekmek fiyatını 7 TL’ye yükseltti. 5 TL olan 200 gram pide 7 TL, 5 TL olan 210 gram somun ise 220 gram olarak 7 TL’ye satılacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, komisyonun aldığı kararın 12 Ağustos tarihinde uygulanacağını belirterek, “Çevre illerde ekmek rayiç bedelleri ve ekmek maliyetlerinin artmasından dolayı fırıncı esnafının talebini olumlu karşıladı. Ekmek fiyatları hem tüketicimize fazla yük olmayacak hem de fırıncı esnafımızın emeğinin azda olsa karşılığı olacak şekilde belirlendi” dedi.