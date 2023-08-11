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Adıyaman’da ekmek kaç TL oldu?

Adıyaman Fırıncılar Odası’nın ekmek girdi maliyetlerinin artmasından dolayı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ekmek fiyatlarının artması için başvuruda bulundu. Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğünden görevlilerin oluşturduğu komisyon esnafın zam talebini görüştü. Peki, Adıyaman’da ekmek fiyatı ne kadar oldu? Zamlı fiyat ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar.

18:00 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adıyaman’da ekmek kaç TL oldu?

Adıyaman’da ekmek kaç TL oldu?

Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğünden görevlilerin oluşturduğu komisyon esnafın zam talebini görüştü.
’da 5 TL olan ekmek fiyatının yeni fiyatı açıklandı. Peki, Adıyaman’da ekmek kaç TL oldu? İşte detaylar.

ADIYAMAN’DA EKMEK KAÇ TL OLDU?

Fırıncı esnafının talebini alan komisyon Adıyaman’da 5 TL olan ekmek fiyatını 7 TL’ye yükseltti. 5 TL olan 200 gram pide 7 TL, 5 TL olan 210 gram somun ise 220 gram olarak 7 TL’ye satılacak.

ZAMLI FİYAT NE ZAMAN UYGULANACAK?

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, komisyonun aldığı kararın 12 Ağustos tarihinde uygulanacağını belirterek, “Çevre illerde ekmek rayiç bedelleri ve ekmek maliyetlerinin artmasından dolayı fırıncı esnafının talebini olumlu karşıladı. Ekmek fiyatları hem tüketicimize fazla yük olmayacak hem de fırıncı esnafımızın emeğinin azda olsa karşılığı olacak şekilde belirlendi” dedi.




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#Adıyaman Fırıncılar Odası
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