AFAD son depremler 24 Nisan 2025: İstanbul'da son dakika deprem kaç büyüklüğünde oldu? Anlık deprem sorgulama

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından son depremler listesi de sorgulanmaya devam ediyor. Birçok kişi İstanbul'da en son kaç büyüklüğünde depremin olduğunu ve az önce deprem mi oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. AFAD ise yaşanan depremleri anlık olarak kayıt altına aldığı son depremler listesini paylaşmaya devam ediyor. Peki İstanbul'da en son kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kaç artçı sarsıntı yaşandı? İşte 24 Nisan 2025 tarihli İstanbul son dakika depremler listesi ve güncel resmi açıklamalar.





SON DEPREMLER NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

İstanbul'da meydana gelen son depremler AFAD tarafından https://deprem.afad.gov.tr/ sitesinden anlık olarak paylaşılıyor. İşte son depremlerin yaşandığı bölgeler ve teknik detaylar.





Deprem nedir, nasıl oluşur?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.





Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.





Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.





Deprem Türleri Nelerdir?

Üç çeşit kırık tipi bulunmaktadır. Bunlar; Eğim atımlı ters kırık, eğim atımlı normal kırık ve doğrultu atımlı kırıklardır.





Yeryüzünde pek çok deprem eğim atımlı ve doğrultu atımlı faylardaki kırıklar sonucunda meydana gelmektedir.





Artçı Deprem Nedir?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.



