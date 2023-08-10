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Afyonkarahisar’da ticari araçla kamyonet çarpıştı; 9 yaralı

Afyonkarahisar’da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. İşte detaylar.

16:30 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Afyonkarahisar haberleri

Afyonkarahisar haberleri

’da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kaza, merkez bağlı Sülün beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., yönetimindeki 03 UP 992 plakalı hafif ticari araç ile R.G., idaresindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı.

Kazada sürücü M.K., ile İ.A, F.A., N.A., H.A., N.C., S.Y., R.G. ve D.G., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.




#Afyonkarahisar
#Sülün
#afyon haberleri
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