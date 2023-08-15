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O ilçede termometreler 42 dereceye gösterdi: Sokaklar bomboş kaldı!

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde termometreler 42 derecelere kadar yükseldi. Hava sıcaklıklarının artarak devam ettiği ilçede vatandaşlar güneşten korunmak için çareyi sokağa çıkmamakta buldu. Sokakların bomboş kaldığı ilçede vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlendi. Afyonkarahisar 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:10 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Afyonkarahisar 5 günlük hava durumu

Afyonkarahisar 5 günlük hava durumu

Aşırı sıcakların etkili olduğu
'nun Şuhut ilçesinde termometreler 42’yi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, ağaç altlarında ve buldukları gölge yerlerde serinlemeye çalıştı. Sokakların bomboş kaldığı ilçede vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlendi. Afyon 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

AFYONKARAHİSAR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Afyonkarahisar 5 günlük hava durumuna bakmak için

TERMOMETRELER 42 DERECEYE GÖSTERDİ

Aşırı sıcakların etkili olduğu Şuhut’ta termometreler 42’yi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, ağaç altlarında ve buldukları gölge yerlerde serinlemeye çalıştı. Sokakların bomboş kaldığı ilçede vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlendi.

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Ahmet Çakmak, vatandaşların sıcaktan dolayı adeta gölgelik alanlara kaçtıklarını ifade ederek, “Bugün çok sıcak günlerden birisi sıcaklık derecesi termometre de gösterdiği gibi 42 dereceyi gösteriyor. Şuhut’ta insanlar gölgelere kaçıyor şu anda. Allah tarlada çalışanların yardımcısı olsun inşallah. İş yerinin içerisinde çalışanlara da yardımcısı olsun çok sıcak şu anda. Bol bol su içmelerini ve gölgede durmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Hasan Kılınç isimli vatandaş ise bunaltıcı bir havanın olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Havalar mevsimin sıcak günlerinin en yüksek günlerini yaşıyoruz. Çok sıcak bunaltıcı bir sıcak var. Bu yüzden kronik hastalıklarımızın, yaşlılarımızın, çocuklarımızın yüksek sıcaklarda bulunmamalarını rica ediyorum.”



#Afyonkarahisar
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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