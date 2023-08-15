Afyonkarahisar 5 günlük hava durumu

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Ahmet Çakmak, vatandaşların sıcaktan dolayı adeta gölgelik alanlara kaçtıklarını ifade ederek, “Bugün çok sıcak günlerden birisi sıcaklık derecesi termometre de gösterdiği gibi 42 dereceyi gösteriyor. Şuhut’ta insanlar gölgelere kaçıyor şu anda. Allah tarlada çalışanların yardımcısı olsun inşallah. İş yerinin içerisinde çalışanlara da yardımcısı olsun çok sıcak şu anda. Bol bol su içmelerini ve gölgede durmalarını tavsiye ediyorum" dedi.