Afyonkarahisar’da sisli hava etkili oldu Afyon’da sisli hava etkili oldu. Sis nedeniyle özellikle trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Kenti sabah saatlerinde etkisini altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sisli havadan dolayı görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Polis ve jandarma ekipleri, Sandıklı ilçesinde sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araçlarının sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Afyonkarahisar 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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