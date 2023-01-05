Afyonkarahisar’da sisli hava etkili oldu

Afyonkarahisar güne sisli havayla uyandı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.
AFYONKARAHİSAR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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Afyonkarahisar güne sisli havayla uyandı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.
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