Özgün Afyonkarahisarda sisli hava etkili oldu
ÖZGÜN HABERLER

Afyonkarahisar’da sisli hava etkili oldu

Afyon’da sisli hava etkili oldu. Sis nedeniyle özellikle trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Kenti sabah saatlerinde etkisini altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sisli havadan dolayı görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Polis ve jandarma ekipleri, Sandıklı ilçesinde sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araçlarının sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Afyonkarahisar 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Afyonkarahisar 5 günlük hava durumu
Afyonkarahisar 5 günlük hava durumu

Afyonkarahisar güne sisli havayla uyandı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

AFYONKARAHİSAR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • Afyonkarahisar 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.

Bursa-İzmir yolunda yoğun sis
ÖZGÜN
Bursa-İzmir yolunda yoğun sis
Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu

Bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alınacak.
XBB kabusu tüm dünyaya yayılıyor

XBB kabusu tüm dünyaya yayılıyor

Uyarılar peş peşe geliyor: Bu belirtilere dikkat.
ODTÜde düzenlenmek istenen Savunma Sanayi Zirvesi radikal sol örgütlerin salon işgaliyle engellendi

​Yıkım kararına rağmen sayıları gittikçe artıyor.

​Selçuk Bayraktar'ın 'üzerinde çalışıyoruz' dediği dev projede detaylar ortaya çıktı.

Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar.

​Uzman diyetisyen açıkladı: 16:8 modeli uygulanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.