Afyonkarahisar’ın o ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde uzun süredir devam eden kulaklığın ardından bugün yağan kar vatandaş ve çiftçilerin yüzünü güldürdü.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Kar yağışının heyecanını yaşayan Berke Kurt isimli ilçe sakini "Şuhut ilçesinde yağan kar yağışı bütün çiftçilerin ve herkesin yüzünü güldürdü. Allah bütün her yere herkese bu şekilde kar versin. Her yer kuraklık geçiyordu Allah’ıma binlerce şükür olsun ki çiftçilerimizin yüzü bir kez daha güldü. Çok heyecanlıyız kar yağışından" dedi.

Fikri Tanrıkulu ise “Vallahi mutluyuz çiftçilerimizin yüzü güldü yani bereket. Çocuklar şimdi okulda gördüm kar oynuyor mesela ne bileyim uzun zamandır bekliyorduk bu güzelliği. Hava çok güzel gerçekten çiftçilerimiz mutlu uzun zamandır bekliyorduk bunu Allahımıza şükür" diye konuştu.

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