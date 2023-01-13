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Afyonkarahisar’ın o ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar’ın kışın en çetin geçtiği ilçelerden birisi olan Şuhut ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabah işe gitmek için evden çıkan ilçe halkı kar yağışını görünce şaşkınlık yaşadı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı ise eksi derecenin altına düştü. İlçede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afyonkarahisar 5 günlük hava durumu
Afyonkarahisar 5 günlük hava durumu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde uzun süredir devam eden kulaklığın ardından bugün yağan kar vatandaş ve çiftçilerin yüzünü güldürdü.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Kar yağışının heyecanını yaşayan Berke Kurt isimli ilçe sakini "Şuhut ilçesinde yağan kar yağışı bütün çiftçilerin ve herkesin yüzünü güldürdü. Allah bütün her yere herkese bu şekilde kar versin. Her yer kuraklık geçiyordu Allah’ıma binlerce şükür olsun ki çiftçilerimizin yüzü bir kez daha güldü. Çok heyecanlıyız kar yağışından" dedi.

Fikri Tanrıkulu ise “Vallahi mutluyuz çiftçilerimizin yüzü güldü yani bereket. Çocuklar şimdi okulda gördüm kar oynuyor mesela ne bileyim uzun zamandır bekliyorduk bu güzelliği. Hava çok güzel gerçekten çiftçilerimiz mutlu uzun zamandır bekliyorduk bunu Allahımıza şükür" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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