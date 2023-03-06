Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından e Devlet EYT emeklilik başvuruları da başladı. SGK, süreci kolaylaştırmak adına yeni bir karar aldı. İşten ayrılış belgesi verilmeden önce, SGK'dan "emekli olur" yazısı alınmasına artık gerek kalmadı. Mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar nisanda ilk maaşlarını alacak. Emeklilik işlemleri gecikene avans ödemesi yapılabilecek. Peki emeklilik işlemleri gecikenlere avans ödemesi ne kadar? EYT'liye avans ödemesi yapılabilir mi? İşte detaylar.