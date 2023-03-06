Afyonkarahisar'da trafik kazası
Edinilen bilgiye göre, M.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü M.Ş. ile araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Sandıklı ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine kaldırıldı.
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