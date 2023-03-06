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Afyonkarahisar'da ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü M.Ş. ile araçtaki 6 kişi yaralandı.

13:14 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Afyonkarahisar'da trafik kazası

Afyonkarahisar'da trafik kazası

Edinilen bilgiye göre, M.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü M.Ş. ile araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Sandıklı ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine kaldırıldı.



#Afyonkarahisar
#trafik kazası
#Afyonkarahisar haberleri
5 dakika önce
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Afyonkarahisar'da ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı
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