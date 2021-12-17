Özgün AGİ kalktı mı? 2022de AGİ ödenmeyecek mi?
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AGİ kalktı mı? 2022'de AGİ ödenmeyecek mi?

AGİ var mı? AGİ kaldırıldı mı? soruları asgari ücretin belli olması ile merak kazandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından vatandaşlar AGİ alıp almayacaklarını da sorguluyor. Asgari ücret 2022 yılı için yüzde 50.5 oranında artırılırken, tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak. Peki, AGİ kalktı mı? 2022 AGİ ödenmeyecek mi? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AGİ kalktı mı? 2022de AGİ ödenmeyecek mi?
agi kalktı mı

2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ kalktı mı?

AGİ KALDIRILDI MI?

Asgari ücretteki vergilerin kalkmasının ardından Agi'nin kalkıp kalkmadığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi ( Agi ) uygulamasının da kalktığını söyledi. Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın Agi'den yararlanamayacak.

Gelecek yıl hiç ücret zammı yapılmasa dahi bekâr çalışanların gelecek yılki ücretlerinde 215 lira artış olacak. Ücretlerden gelir vergisi kesintisi yapılmayacağı için asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasına da son verilecek. Yeni dönemde artık Asgari geçim indirimi (AGİ) olmayacak. Asgari ücret üzerindeki vergi tümüyle kalkacağı için AGİ'ye gerek kalmayacak.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Tüm çalışanların yıllık brüt asgari ücretin 12 katına kadarki gelirinin vergiden muafiyeti önemli bir kazanım oldu" dedi.

ASGARİ ÜCRET NET BRÜT NE KADAR OLDU?

Net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artarak 2 bin 825,90 TL’den 4 bin 253.4 TL’ye çıkartılmasına karşın, asgari ücretle çalışan işçinin işverene maliyetindeki artış yüzde 39.9 oldu. Böylece işverenin maliyeti 4 bin 204 TL’den 5 bin 880 TL’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak iş verenin de yükünü azaltıyoruz
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak iş verenin de yükünü azaltıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı.

'Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken, işveren üzerindeki yükü azaltacağız.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırıldığını belirtti.


Erdoğan, 'Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz.' dedi.




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