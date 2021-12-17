AGİ kalktı mı? 2022'de AGİ ödenmeyecek mi?

2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ kalktı mı?

AGİ KALDIRILDI MI?

Asgari ücretteki vergilerin kalkmasının ardından Agi'nin kalkıp kalkmadığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi ( Agi ) uygulamasının da kalktığını söyledi. Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın Agi'den yararlanamayacak.

Gelecek yıl hiç ücret zammı yapılmasa dahi bekâr çalışanların gelecek yılki ücretlerinde 215 lira artış olacak. Ücretlerden gelir vergisi kesintisi yapılmayacağı için asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasına da son verilecek. Yeni dönemde artık Asgari geçim indirimi (AGİ) olmayacak. Asgari ücret üzerindeki vergi tümüyle kalkacağı için AGİ'ye gerek kalmayacak.

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Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Tüm çalışanların yıllık brüt asgari ücretin 12 katına kadarki gelirinin vergiden muafiyeti önemli bir kazanım oldu" dedi.

ASGARİ ÜCRET NET BRÜT NE KADAR OLDU?

Net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artarak 2 bin 825,90 TL’den 4 bin 253.4 TL’ye çıkartılmasına karşın, asgari ücretle çalışan işçinin işverene maliyetindeki artış yüzde 39.9 oldu. Böylece işverenin maliyeti 4 bin 204 TL’den 5 bin 880 TL’ye yükseldi.