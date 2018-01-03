AGİ ne kadar? İşte güncel 2018 AGİ ücretleri

Çalışanlar tarafından 2018 AGİ ücretleri oldukça fazla merak ediliyordu. 1 Ocak tarihinden itibaren asgari ücretin artmasıyla birlikte gözler AGİ ücretlerine de çevrilmişti. Asgari ücretin net 14.2 zamlı uygulanmasının ardından asgari geçim indirimi de artışa geçti ve çocuk sayısına göre fiyatlarda değişkenlik gösterdi. İşte 2018 AGİ ücretleri…

ASGARİ ÜCRET NASIL ÖDENECEK?

1 Ocak'tan itibaren net asgari ücret; bekar işçi için bin 603 lira 12 kuruş, eşi çalışmayan çocuksuz işçi için bin 633 lira 57 kuruş, eşi çalışmayan 1 çocuklu için bin 656 lira 40 kuruş, eşi çalışmayan 2 çocuklu için bin 679 lira 23 kuruş, eşi çalışmayan 3 çocuklu işçi için de bin 709 lira 67 kuruş olarak uygulanacak. Net asgari ücret, kapıcılar için de bin 725 liraya çıktı. Yeni ücretler 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve Ocak maaşından itibaren uygulanacak.

ASGARİ ÜCRET İLE TÜM ÇALIŞANLARA EK GELİR

Tüm çalışanların maaşında işverenlerin yapacağı zammın yanı sıra bir artış daha olacak. Maaşlara her ay eklenen Asgari Geçim İndirimi, asgari ücretteki artışla yükselecek. Takvim'in haberine göre, asgari Geçim İndirimi, asgari ücret üzerinden belirleniyor. Çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına, çocuk sayısına göre ödenecek tutar değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücret artacak. Asgari ücretteki artışla birlikte, tüm çalışanların maaşına eklenen Asgari Geçim İndirimi de zamlanacak.

EMEKLİLİKTE YENİ HESAP

Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapmak isteyenlerin 2018'de ödeyeceği tutarlar da değişecek. Borçlanma için ödenecek en düşük ve en yüksek tutarlar 1 Ocak'ta yükseliyor. Borçlanma için günlük en az 21 lira 65 kuruş, aylık da 649,44 lira ödenebilecek. Ayrıca Bağ-Kur, tarım Bağ-Kur ve isteğe bağlı prim ödemeleri de artacak. Primlerini düzenli ödeyenler 5 puanlık indirimle daha avantajlı olacak.

2018 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR OLDU?

Bekar ve çocuksuz: 152.21

Evli, çalışan eş ve çocuksuz: 152.21

Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu: 175.04

Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu: 197.88

Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu: 228.32

Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz: 182.66

Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 205.49

Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu: 228.32

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 258.76

Bekar ve 1 çocuklu: 175.04

Bekar ve 2 çocuklu: 197.88

Bekar ve 3 çocuklu: 228.32