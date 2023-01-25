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Ağız kokusunun ilk nedeni yetersiz ağız hijyeni olabilir

Toplumda yaygın olarak görülen ağız kokusu sorunu, genel olarak bakterilerin ürettiği maddelerden kaynaklanmaktadır. Ağız içinde bulunan bakteriler yiyecek ve diğer maddelerle beslenerek ortaya çeşitli gazlar ve kokular oluştururlar. Bunun yanında mide problemleri, diş eti hastalıkları, çürük diş ve ağız yaraları gibi durumlarda da ağız kokusu görülmektedir. Uzmanlar ağız kokusunda en büyük sebebin ağız hijyeni olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki ağız kokusu nasıl geçer? Ağız kokusunun önlenmesi için ne yapmak gerekir? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

11:30 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ağız kokusu

Ağız kokusu

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yarımbaş, ağız kokusu oluşumunu ve altında yatan nedenleri paylaştı.

AĞIZ KOKUSUNUN NEDENLERİ

Ağız kokusunun kişinin konuşmasını ve gülüşünü etkilediğini belirten Yarımbaş, "Bu da özgüven problemlerini ortaya çıkarıyor. Dişlerinizi ne kadar fırçalarsanız fırçalayın ağız kokunuz bazen geçmeyebiliyor. Nane, sakız, gargara gibi ürünler geçici olarak kokuyu giderebiliyor ancak etkin bir çözüm değil. Ağız kokusunun nedenini bulmak tedavi etmenin ilk adımı." ifadelerini kullandı.

Yarımbaş, fırçalama, diş ipi kullanımı ve rutin diş temizliği yeterli yapılmadığında bakterilerin çoğalarak ağız kokusuna yol açabileceğini, öncelikli ağız kokusunun altında yatan nedenlerin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ağız kokusunun ilk nedeninin yetersiz ağız hijyeni olduğuna dikkati çeken Yarımbaş, hasarlı dolgular, diş etinde çekilme, yapısı bozulmuş protezler, tütün ürünleri ve ağız kuruluğunun da ağız kokusuna neden olacağını bildirdi.

AĞIZ KOKUSU NASIL GEÇER?

Öncelikle diş eti rahatsızlığı, uyumu bozulmuş dolgu restorasyonları, sabit ya da hareketli protezlerin olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Yarımbaş, şunları kaydetti:

"Günde 2 dakika olacak şekilde en az iki kez fırçalanmalı, diş ipi, arayüz fırçaları ve günlük gargaralarla bakım desteklenmeli. Ağız bakımı için sadece diş temizliği yeterli olmayabilir. Dil üzerinde bulunan yerleşmiş bakterilerin de temizlenmesi gerekir. Diş protezleri ise her gece çıkartılarak temizlenip ertesi gün kullanıma hazırlanmalı. Eğer problem ağız bakımlarının tam olarak yapılmasına rağmen çözülemiyorsa altında yatan nedenler araştırılmalı. Öte yandan, ağız kokusu birçok hastalığın da habercisi olabilir. Baş ve boyun kanserleri, reflü, diyabet, bademcik taşları, karaciğer ve böbrek hastalığı da ağız kokusuna neden olabilir. Bu sebeple ağız kokusu varsa vakit kaybetmeden hekime başvurun."

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Ağız kokusunun önlenmesi için ağız bakımı önemlidir. Ağız içi temizliği için günde en az iki kez dişlerin fırçalanması ve diş ipi kullanılması önerilir. Ayrıca, diş hekimleri tarafından yapılan profesyonel temizlikler de ağız sağlığını koruyan önemli bir unsurdur. Ağız içinde oluşan plak ve diş taşlarının temizlenmesi ile bakteri sayısı azaltılır ve ağız kokusu önlenir.

Ağız kokusunun önlenmesi için ayrıca sigara içmekten ve alkol tüketmekten kaçınmak, yeterli miktarda su içmek, sık sık ağız yıkamak ve ağız içinde çiğneme yapmak gibi önlemler de alınabilir. Ağız kokusunun bir sağlık sorununa bağlı olarak ortaya çıktığını düşünüyorsanız, hekiminizle görüşmeli ve gerekli tedaviye başlamalısınız.



#diş eti
#reflü
#ağız kokusu
#çürük
#sağlık
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Ağız kokusunun ilk nedeni yetersiz ağız hijyeni olabilir
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