Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Ağrı hava durumu için en güncel bilgiler Meteoroloji'den gelmekte. Ağrı için 5 günlük hava durumu tahmini incelendiğinde, şehirde önümüzdeki günlerde yağışlı ve parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji Ağrı anlık hava durumu verilerine göre vatandaşlar planlarına yapmakta. İşte Ağrı 5 günlük hava durumu tahmini raporu.
Sahip olduğu 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Çevresini kaplayan bulutların dağılmasıyla dağın büyük bir bölümünün kar örtüsüyle kaplandığı gözlendi. İşte Ağrı 5 günlük hava durumu tahmini raporu.
Ağrı 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ağrı için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ağrı hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Ağrı hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 22 Ekim 2024 Salı Ağrı hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 23 Ekim 2024 Çarşamba Ağrı hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.