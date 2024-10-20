Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ağrı hava durumu: Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı hava durumu: Ağrı Dağı beyaza büründü

13:5020/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ağrı hava durumu
Ağrı hava durumu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Ağrı hava durumu için en güncel bilgiler Meteoroloji'den gelmekte. Ağrı için 5 günlük hava durumu tahmini incelendiğinde, şehirde önümüzdeki günlerde yağışlı ve parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji Ağrı anlık hava durumu verilerine göre vatandaşlar planlarına yapmakta. İşte Ağrı 5 günlük hava durumu tahmini raporu.

Sahip olduğu 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Çevresini kaplayan bulutların dağılmasıyla dağın büyük bir bölümünün kar örtüsüyle kaplandığı gözlendi. İşte Ağrı 5 günlük hava durumu tahmini raporu.

Ağrı 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ağrı için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ağrı hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Ağrı hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 22 Ekim 2024 Salı Ağrı hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 23 Ekim 2024 Çarşamba Ağrı hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Yılın ilk kar yağışı yurdun dört bir yanını beyaza bürüdü

Kış aylarının yaklaşmasıyla, Türkiye'nin çeşitli illerine kar yağdı. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin Bolu, Kars, Hakkari ve Çankırı'da kent merkezleri soğuk hava dalgasından etkilenirken yüksek kesimlerinde beyaza bürünen arazi yüzünden kartpostallık manzaralar oluştu. Artvin’in Şavşat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylalarda bulunan çobanlara zor anlar yaşattı. Çobanlar sürülerini otlatabilmek için mezralara inmek zorunda kaldı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi. Ardahan, Ağrı ve kars'ın yüksek kesimleri ile dağlar kar yağışıyla beyaza büründü. Ardahan kent merkezinde 2 gündür kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor. Çıldır ilçesi ile Gürcistan'ın Ahılkelek bölgesi arasındaki tepeler, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışı 3 bin 197 metre yükseklikteki Kısır Dağı'nda da etkisini gösterdi.

#Ağrı hava durumu
#Meteoroloji
#Ağrı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvuru tarihleri ne zaman?