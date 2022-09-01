Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanan enflasyon verileri, Temmuz ayında yıllık yüzde 79,60 oranında gerçekleşmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı ve enflasyon beklentisi tahminleri belli oldu.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ayın 3. gününde açıklanan enflasyon oranı bu ay hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Eylül Pazartesi saat 10:00’da açıklanması bekleniyor.

AĞUTOS AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ NELER?

Piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24, 27 ve yüzde 24, 35 olarak gerçekleşti.

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12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Ay içinde bazı ürünlerin fiyatları günlük, bazı ürünlerin fiyatları haftalık, bazı ürünlerin fiyatları ayda iki kez toplanıyor. Bu toplanan fiyatlar, tüketim sepetindeki ağırlıklarına göre tekrar hesaplanarak tek bir fiyat, bir endeks haline getiriliyor. Aylık enflasyon iki ay arasındaki değişim olarak hesaplanıyor. Örneğin Aralık ayında tüketici fiyat endeksi 110 olarak hesaplandı. Kasım ayında 109 idi. Aralık ayı aylık enflasyonunu, (110-109)-1 = %0.9 olarak bulabiliriz.

Bir önceki yıl Aralık ayında endeksin 100 olduğunu düşünelim. Bu yıl Aralık itibariyle yıllık enflasyon, (110-100)-1 = %10 olarak hesaplanır. Aralık ayında hesaplanan yıllık enflasyon, aynı zamanda o yıl için kullanılan “Yıllık” enflasyon olur.

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