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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa kararını son dakika olarak duyurdu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin resmi sitesinden yaptığı açıklamayla başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ahmet Ağaoğlu, 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda Trabzonspor'un 17. başkanı olmuştu. Peki Ahmet Ağaoğlu neden istifa etti, gerekçesi ne? Ahmet Ağaoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte haberin tüm detayları.

10:56 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan istifa kararı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan istifa kararı!

Trabzonspor Kulübü'nde sıcak saatler yaşanıyor. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu olan bordo mavili ekipte, Başkan Ahmet Ağaoğlu görevi bıraktı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 38 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan bordo mavili ekip, Süper Lig’de 22 maç sonun 38 puan topladı ve 6. sırada yer aldı.

Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu neden istifa etti?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle; 'Kamuoyuna açıklama yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu toplantımızda ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle Yönetim Kurulumuz 2 Mart 2023 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidilmesi kararı almış bulunmaktadır. Öncelikle alınan bu kararın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Ahmet Ağaoğlu

Öncelikle görevde bulunduğum beş yıllık süre içerisinde maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, her daim destek veren; 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan başlangıçtan bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, bize bu görevi layık gören saygıdeğer delegelerimize ve Genel Kurulumuza, tüm kurul başkanlarımıza, kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımıza, hocalarımıza ve futbolcularımıza, idari kadromuza, tüm kulüp çalışanlarımıza, yerel ve ulusal basınımıza; Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, 8'inci şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi olan vefakar Trabzonspor taraftarına, üzerimde çok emekleri olan değerli büyüklerime en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.

Ahmet Ağaoğlu

Canım kadar sevdiğim kulübüme beş yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca yaşayabileceğim en onurlu görevdi. Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum.

Camiamızdan bizden sonra göreve gelecek başkan ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi elde etmiş olduğumuz başarılar birlik ve beraberlik içerisinde yanyana vermiş olduğumuz mücadeleler sonunda kazanılmıştır. Unutulmamalıdır ki; kişiler gelir geçer aslolan Trabzonspor'dur, Trabzonspor'un başarısıdır. Kamuoyuna saygılarımla.”

Ahmet Ağaoğlu'nun hayatı

Ahmet Ağaoğlu kimdir?

Ahmet Ağaoğlu (d. 27 Haziran 1957, Trabzon)[3] Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Mevcut Trabzonspor Başkanı. Eski Kulüpler Birliği ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı.

Ahmet Ağaoğlu Kabataş Erkek Lisesinde öğrenim gördükten sonra 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Türkiye Golf Federasyonu Başkanı seçildi ve 24 Ocak 2001'de görevine başladı.

8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda Trabzonspor'un 17. başkanı oldu. 8 Temmuz 2021'de Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.


Bugün hangi maçlar var? 3 Mart 2023 Cuma maç programı
Bugün hangi maçlar var? 3 Mart 2023 Cuma maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig maçları bugün itibariyle yeniden başlıyor. Futbolseverler Lig dışında da dünya futbolunu yakından takip edenler, günün maç programını sorguluyor. İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, Barcelona’ya 0-1 yenildi. Ligin 24. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor il, Galatasaray ise İstanbulspor yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 3 Mart 2023 Cuma maç programı haberimizde.

#Ahmet Ağaoğlu
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#Ahmet Ağaoğlu istifa
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa kararını son dakika olarak duyurdu
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