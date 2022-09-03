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Ahmet Algan Rekabet Kurumu ikinci başkanı oldu: Resmi Gazete atama kararları

Ahmet Algan'a yeni görev. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Rekabet Kurumu ikinci başkanlığına Ahmet Algan atandı. Peki Ahmet Algan kimdir, nereli kaç yaşında? Ahmet Algan hangi görevlerde bulundu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Algan kimdir, nereli kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Ahmet Algan kimdir?

Ahmet Algan'ın hayatı atama kararları sonrası merak ediliyor. Rekabet Kurumu’na ilişkin atamalar Resmi Gazete’de yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Rekabet Kurumu ikinci başkanlığına Ahmet Algan getirildi. İşte Rekabet Kurumu ikinci başkanı Ahmet Algan’ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Ahmet Algan Kimdir?

Aslen Düziçili olan Ahmet Algan, 1972 yılında Osmaniye’de doğdu. Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olmuş, aynı üniversiteden 2006 yılında İşletme (MBA) yüksek lisans derecesini almıştır.

Ahmet Algan hangi görevlerde bulundu, nerelerde çalıştı?

Meslek hayatına özel bir bankada müfettiş yardımcısı olarak başlamış,

çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinin yanı sıra ABD Newyork’ta, American Express Bankası’nda çalışmış ve New York Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanlarında akademik çalışmalar yapmıştır.

2003 yılında T.C. Başbakanlık’ta ve sonrasında T.B.M.M AB Uyum Komisyonu’nda farklı görevlerde bulunmuş,

2007 yılında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına getirildi ve bu süreçte; Halkbank A.Ş. gibi özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarının halka arz işlemlerinin yanı sıra pek çok şirketin Değer Tespit Komisyonları’nda yer almış ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de icra etmiştir. 2010-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında, Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

25 Temmuz 2018 tarih ve 30489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/46 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rekabet Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanlarına da haiz olan Ahmet Algan, evli ve bir çocuk babasıdır.

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