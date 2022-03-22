Kur'an-ı Kerim ayetleri ile dalga geçen Ahmet Arslan kimdir, ne iş yapıyor? Ahmet Arslan ne dedi?

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Habertürk'teki Teke Tek Bilim programına katılan Felsefe Profesörü Ahmet Arslan, din ve felsefe ilişkisini yorumlarken Allah’ın ayetleri ile dalga geçti. Prof. Dr. Ahmet Arslan'ın sözleri, ekran başındakilerin tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Arslan'ın sözlerine sessiz kalan Altaylı'yı da eleştirdi.

AHMET ARSLAN NE DEDİ?

Ahmet Arslan'ın, konu hakkındaki analizlerinde Kur'an ayetleri ile ilgili kullandığı ifadeler seyircilerin tepkisine neden oldu.

Kuran-ı Kerim'deki ayetlerle ilgili Arslan, "Hep söylerler Kur'an'da ne güzel ayetler var: Düşünmezler mi, tefekkür etmezler mi, falan filan. Düşünsünler tefekkür etsinler evet. İşte benim söylediğim yukardan getirdiğim şeylerin ne kadar doğru olduğunu görecekler. E kusura bakmasın ama ben de doğru olmadığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

AHMET ARSLAN KİMDİR?

Ahmet Arslan (d. 1944, Şanlıurfa), Türk felsefe profesörü.

Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü (1966) mezunu. Aynı bölümde doktora (1973) ve doçentlik (1978) çalışmalarını tamamladı. 1978’de Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde doçent, 1987’de profesör oldu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü kurarak (o zamanki adı Sosyal Bilimler Fakültesi) 1998 yılına kadar bu bölümün başkanlığını üstlendi. Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak görev yaptı. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça bilmektedir. Osmanlı Kelam düşüncesi, Ortaçağ İslam Felsefesi ve İlkçağ Yunan felsefesi alanlarında kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli Batı dilleri ve Arapça'dan yaptığı çok sayıda çevirisi vardır. (WİKİPEDİA)