Özgün Kuran-ı Kerim ayetleri ile dalga geçen Ahmet Arslan kimdir, ne iş yapıyor? Ahmet Arslan ne dedi?
ÖZGÜN HABERLER

Kur'an-ı Kerim ayetleri ile dalga geçen Ahmet Arslan kimdir, ne iş yapıyor? Ahmet Arslan ne dedi?

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında bu hafta Prof. Dr. Ahmet Arslan konuk oldu. Ahmet Arslan'ın programda Kuran-ı Kerim ayetleri ile dalga geçmesi, din ve felsefe ilişkisini anlatırken kullandığı alaycı tavır ve sözler büyük tepki çekti. Ahmet Arslan'ın konuşmaları tartışılırken kim olduğu ve programda ne söylediği merak ediliyor. Peki, Allah'ın ayetleri ile fütursuzca alay eden Ahmet Arslan kimdir, ne iş yapıyor? Ahmet Arslan Teke Tek Bilim programında ne söyledi? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Arslan kimdir? Ahmet Arslan Kuran-ı Kerim ile ilgili ne söyledi?
ahmet arslan

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Habertürk'teki Teke Tek Bilim programına katılan Felsefe Profesörü Ahmet Arslan, din ve felsefe ilişkisini yorumlarken Allah’ın ayetleri ile dalga geçti. Prof. Dr. Ahmet Arslan'ın sözleri, ekran başındakilerin tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Arslan'ın sözlerine sessiz kalan Altaylı'yı da eleştirdi.

AHMET ARSLAN NE DEDİ?

Ahmet Arslan'ın, konu hakkındaki analizlerinde Kur'an ayetleri ile ilgili kullandığı ifadeler seyircilerin tepkisine neden oldu.

Kuran-ı Kerim'deki ayetlerle ilgili Arslan, "Hep söylerler Kur'an'da ne güzel ayetler var: Düşünmezler mi, tefekkür etmezler mi, falan filan. Düşünsünler tefekkür etsinler evet. İşte benim söylediğim yukardan getirdiğim şeylerin ne kadar doğru olduğunu görecekler. E kusura bakmasın ama ben de doğru olmadığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

AHMET ARSLAN KİMDİR?

Ahmet Arslan (d. 1944, Şanlıurfa), Türk felsefe profesörü.

Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü (1966) mezunu. Aynı bölümde doktora (1973) ve doçentlik (1978) çalışmalarını tamamladı. 1978’de Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde doçent, 1987’de profesör oldu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü kurarak (o zamanki adı Sosyal Bilimler Fakültesi) 1998 yılına kadar bu bölümün başkanlığını üstlendi. Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak görev yaptı. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça bilmektedir. Osmanlı Kelam düşüncesi, Ortaçağ İslam Felsefesi ve İlkçağ Yunan felsefesi alanlarında kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli Batı dilleri ve Arapça'dan yaptığı çok sayıda çevirisi vardır. (WİKİPEDİA)

Habertürk TV'de büyük skandal: Ayet ve hadislerle dalga geçen Ahmet Arslan'a tepki yağıyor
HAYAT
Habertürk TV'de büyük skandal: Ayet ve hadislerle dalga geçen Ahmet Arslan'a tepki yağıyor
Kar yağışı yarın geri geliyor

Kar yağışı yarın geri geliyor

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü rapor yayımladı.
Savaş mağduru futbolculara transfer izni

Savaş mağduru
futbolculara transfer izni

​Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA'nın kararını onayladı.
Uzman çavuşa WhatsApp gruplarında komplo: Kimlik bilgilerini ifşa edip Hastaneye almayın demişler

Sağlık ​Bakanı Koca, sağlıkta şiddete ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'daki durumu ele aldık.

ABD'de gövde gösterisi

ABD'de gövde gösterisi

​Üç Türk firma dünyanın en büyük uydu fuarında.

​Çevre illerden de hissedildi.

Polis memuru Hakkari'de ​52 kilo patlayıcıyla yakalanmıştı.

Fuat Oktay personel alımı yapılacak kurumları da açıkladı.

İzmir'de korkutan görüntü

İzmir'de korkutan görüntü

​'Her yıl görüyorduk ama bu kadar olmuyordu.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.