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Ahmet Nur Çebi adaylık kararını açıkladı: Seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacak.

13:42 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 13:48 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi adaylık kararını açıkladı!

Ahmet Nur Çebi adaylık kararını açıkladı!

Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Ahmet Nur Çebi aday olacak mı?

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde: "Toplantının sonucunda soru almayacağım. Daha sonra sizlerle geniş bir ortamda tüm sorularınızı 1 hafta 10 gün içerisinde cevaplayacağım."

"Bu kulübe ikinci başkan olarak geldik. 7. yıl ikinci başkanlıkta, FEDA döneminde icralar ve mali sorunlarla boğuşurken, futbol şubede başkanlık yaptığım dönemde 2 şampiyonluk ve Avrupa kupalarında namağlup sürecimiz oldu. Sonra 1 yıl ara verdim. Başkanlık koltuğuna talip olduk. Beni bu göreve layık gördüler. %68 oy ile göreve geldik. Yine aynı şeylerde karşılaştık. FEDA dönemine benzer sıkıntılar, artarak oluşmuş sıkıntılarla mücadele etme gereği duyduk."

"İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan.. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var."


#Ahmet Nur Çebi
#beşiktaş
#beşiktaş kulübü başkanı
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