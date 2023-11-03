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Ahmet Nur Çebi adaylığını ne zaman açıklayacak?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağına gelecek hafta karar vereceğini söyledi. Çebi, Şenol Güneş’in istifasının perde arkasını da anlattı.

17:41 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 17:44 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Kulübü Başkanlığına aday olacak mı?

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Kulübü Başkanlığına aday olacak mı?

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübünün, 6 Şubat'ta yaşanan depremden etkilenen Adıyaman,
ve Gaziantep'te yaptığı okulların açılış töreni sonrasında basın mensuplarıyla buluştu.

Ahmet Nur Çebi adaylığını ne zaman açıklayacak?

Kulübü Başkanı Çebi, yeniden aday olup olmayacağı konusunda "Henüz kararımı vermedim. Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı vereceğim. Üç gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim." dedi.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman?

Beşiktaş'ın seçimli olağanüstü genel kurultayı 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Şenol Güneş'in istifasını yönetim mi istedi?

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrıldığı sürece de değinen başkan Çebi, "Şenol Güneş, 'Benim gitmem lazım artık enerjim yok, kaçan adam da olmak istemiyorum ama gitmem lazım' dedi. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz. Sonra takımı Burak Yılmaz'a emanet ettik. Burak Yılmaz temmuz ayından beri takımın başında. Takımı en iyi tanıyan o. Yeni bir hoca getirmek yanlıştı.


#Ahmet Nur Çebi
#beşiktaş
#BJK seçimli olağanüstü genel kurulday
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