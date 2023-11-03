Kulübü Başkanı Çebi, yeniden aday olup olmayacağı konusunda "Henüz kararımı vermedim. Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı vereceğim. Üç gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim." dedi.

Kulübü Başkanı Çebi, yeniden aday olup olmayacağı konusunda "Henüz kararımı vermedim. Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı vereceğim. Üç gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim." dedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrıldığı sürece de değinen başkan Çebi, "Şenol Güneş, 'Benim gitmem lazım artık enerjim yok, kaçan adam da olmak istemiyorum ama gitmem lazım' dedi. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz. Sonra takımı Burak Yılmaz'a emanet ettik. Burak Yılmaz temmuz ayından beri takımın başında. Takımı en iyi tanıyan o. Yeni bir hoca getirmek yanlıştı.