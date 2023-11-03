Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Kulübü Başkanlığına aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi adaylığını ne zaman açıklayacak?
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman?
Beşiktaş'ın seçimli olağanüstü genel kurultayı 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.
Şenol Güneş'in istifasını yönetim mi istedi?
Teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrıldığı sürece de değinen başkan Çebi, "Şenol Güneş, 'Benim gitmem lazım artık enerjim yok, kaçan adam da olmak istemiyorum ama gitmem lazım' dedi. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz. Sonra takımı Burak Yılmaz'a emanet ettik. Burak Yılmaz temmuz ayından beri takımın başında. Takımı en iyi tanıyan o. Yeni bir hoca getirmek yanlıştı.