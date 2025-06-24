Aile Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları için geri bayım başladı: 360 kişilik işçi alımı kura çekimi sonuçları belli oluyor

Aile Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak 360 kişilik sürekli işçi alımı için kura çekimi, 24 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Aile Bakanlığı kapsamında 360 kişilik işçi alımı kura çekimi sonuçları bugün netleşecek. İşte detaylar.
Başvuruları 10–16 Haziran tarihleri arasında alınan alım kapsamında 288 engelli ile 72 eski hükümlü veya TMY (Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) statüsünde aday işe alınacak.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN
KURA ÇEKİMİ BUGÜN
Noter huzurunda yapılacak kura çekiminde, engelli kadroları için açık iş sayısının 4 katı asıl ve 4 katı yedek; eski hükümlü/TMY kadroları için ise 4 katı asıl ve 3 katı yedek aday belirlenecek.
Kura sonuçları, bakanlığın resmî internet sitesi www.aile.gov.tr adresinden ilan edilecek.
Kura sonucunda belirlenen adaylar, 11 Temmuz 2025 tarihinde sözlü sınava alınacak. Söz konusu alım, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütülüyor.
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