Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Aile Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları için geri bayım başladı: 360 kişilik işçi alımı kura çekimi sonuçları belli oluyor

Aile Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları için geri bayım başladı: 360 kişilik işçi alımı kura çekimi sonuçları belli oluyor

18:3024/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aile Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi
Aile Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak 360 kişilik sürekli işçi alımı için kura çekimi, 24 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Aile Bakanlığı kapsamında 360 kişilik işçi alımı kura çekimi sonuçları bugün netleşecek. İşte detaylar.

Başvuruları 10–16 Haziran tarihleri arasında alınan alım kapsamında 288 engelli ile 72 eski hükümlü veya TMY (Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) statüsünde aday işe alınacak.


KURA ÇEKİMİ BUGÜN

Noter huzurunda yapılacak kura çekiminde, engelli kadroları için açık iş sayısının 4 katı asıl ve 4 katı yedek; eski hükümlü/TMY kadroları için ise 4 katı asıl ve 3 katı yedek aday belirlenecek.
Kura sonuçları, bakanlığın resmî internet sitesi www.aile.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Kura sonucunda belirlenen adaylar, 11 Temmuz 2025 tarihinde sözlü sınava alınacak. Söz konusu alım, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütülüyor.

#Aile Bakanlığı sürekli işçi alımı
#Kura sonuçları
#Sürekli işçi alımı
#Kura çekimi
#Aile Ve Sosyal Hizmet Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları geri çekiliyor: Motorin ve benzine büyük indirim geliyor! Tarihler belli oldu