Aile Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları için geri bayım başladı: 360 kişilik işçi alımı kura çekimi sonuçları belli oluyor

Noter huzurunda yapılacak kura çekiminde, engelli kadroları için açık iş sayısının 4 katı asıl ve 4 katı yedek; eski hükümlü/TMY kadroları için ise 4 katı asıl ve 3 katı yedek aday belirlenecek.

Kura sonuçları, bakanlığın resmî internet sitesi www.aile.gov.tr adresinden ilan edilecek.