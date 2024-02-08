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Aile yardımı yattı mı? Aile Destek Paketi e-Devlet ödeme bilgisi görüntüleme ekranı...

Aile Destek Programı (ADP), ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlayan bir sosyal yardım programıdır. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile destek programı zamlı ödeme tarihi ve aylık tutarı 2024 ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Paketi e-Devlet ödeme bilgisi görüntüleme ekranı...

09:56 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:56 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Şubat Aile Destek Ödemesi tarihi
Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Şubat Aile Destek Ödemesi tarihi

2024 Şubat ayı Aile Destek Programı (ADP) ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağına dair merak her geçen gün artıyor. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. İşte, Aile sosyal yardım paralarının ödemesine dair son bilgiler...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Aile Destek Programı ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

#Aile Destek Ödemeleri
#aile destek paketi
#Aile Destek Programı
9 dakika önce
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Aile yardımı yattı mı? Aile Destek Paketi e-Devlet ödeme bilgisi görüntüleme ekranı...