2024 Şubat ayı Aile Destek Programı (ADP) ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağına dair merak her geçen gün artıyor. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. İşte, Aile sosyal yardım paralarının ödemesine dair son bilgiler...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Aile Destek Programı ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,