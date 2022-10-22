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Ajaccio 0-3 PSG maç özeti

Fransa 1. Lig’de 12. hafta heyecanı dün akşam oynanan Ajaccio - PSG maçıyla başladı. Ligin son sıralarında yer alan Ajaccio evinde lider Paris Saint-Germain’i konuk etti. Maçı 3-0 kazanan PSG’de golleri dakika 24’, 82’ Kylian Mbappe ve 78’ Messi kaydetti. Bu sonuçlarla PSG namağlup şekilde puanını 32’ye yükseltti. Ajaccio - PSG maç özeti ve Fransa 1. Lig puan durumu haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ajaccio 0-3 PSG maç özeti
PSG

Fransa 1. Lig 12. haftasındaAjaccio evinde PSG’yi ağırladı. Maçı 3-0 kaybeden ev sahibi ekip 8 puanla 18. sırada yer aldı. İşte özet.

AJACCİO - PSG MAÇ ÖZETİ

Ajaccio - PSG maç özeti için TIKLAYIN.

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