Ajaccio 0-3 PSG maç özeti

Fransa 1. Lig 12. haftasındaAjaccio evinde PSG’yi ağırladı. Maçı 3-0 kaybeden ev sahibi ekip 8 puanla 18. sırada yer aldı. İşte özet.
AJACCİO - PSG MAÇ ÖZETİ
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FRANSA 1. LİG PUAN DURUMU
Fransa 1. Lig 12. haftasındaAjaccio evinde PSG’yi ağırladı. Maçı 3-0 kaybeden ev sahibi ekip 8 puanla 18. sırada yer aldı. İşte özet.
Ajaccio - PSG maç özeti için TIKLAYIN.
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