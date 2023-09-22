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Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı: Ajax 3-3 Marsilya

UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu 1. haftasında Ajax evinde Marsilya’yı konuk etti. Gol düellosunun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı ve 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 9’ Carlos Borges, 20’ Steven Berghuis, 23’ Jonathan Clauss, 38’ ve 78’ Pierre Aubameyang (2), 52’ Kenneth Taylor’dan geldi. Ajax’ta Silvano Cliff Robbie Vos 90. dakikada kırmızı kart gördü. Ajax - Marsilya maç özetini izlemek ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:04 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ajax 3-3 Marsilya Maç Özeti

Ajax 3-3 Marsilya Maç Özeti

Ajax, UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu ilk maçında evinde Marsilya’yı konuk etti. İlk yarıda 4, ikinci yarıda 2 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı ve 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Ajax - Marsilya maç özeti haberimizde.

AJAX - MARSİLYA MAÇ ÖZETİ

Ajax - Marsilya maç özetini izlemek için

AJAX - MARSİLYA MAÇ SONUCU

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