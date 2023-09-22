Ajax 3-3 Marsilya Maç Özeti
Ajax, UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu ilk maçında evinde Marsilya’yı konuk etti. İlk yarıda 4, ikinci yarıda 2 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı ve 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Ajax - Marsilya maç özeti haberimizde.
AJAX - MARSİLYA MAÇ ÖZETİ
AJAX - MARSİLYA MAÇ ÖZETİ
AJAX - MARSİLYA MAÇ SONUCU
AJAX - MARSİLYA MAÇ SONUCU
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
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UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ TOPLU SONUÇLAR
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30 dakika önce