2023 seçimlerine az bir süre kaldı. YSK’nın belirlediği takvim de işliyor. İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, milletvekili aday adaylığı için yapılan başvurulardan 3 bin 379'unun kabul edildiğini açıkladı. İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini bugün saat 14.00'te YSK'ya teslim etti. Peki İYİ Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? İYİ Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kocaeli milletvekili adayları belli oldu mu? İşte İYİ Parti milletvekili adayları listesi.