AK Parti Amasya milletvekili adayları
Yüksek Seçim Kurulu, 2023 Genel Seçimleri için geçici aday listesini açıkladı. Buna göre, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 152 bağımsız isim yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin sunulmasıyla birlikte seçime kısa bir süre kala il il AK Parti milletvekili adayları netleşti. Eksiklerin tamamlanmasının ardından YSK kesin aday listelerini 19 Nisan'da ilan edecek. İşte, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti Amasya milletvekili adayları isim listesi.
AK Parti Amasya milletvekili adayları
1- Haluk İpek
2- Hasan Çilez
3- Abdulkerim Buğra Şimşek