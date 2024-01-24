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AK Parti Bala Belediye Başkan Adayı belli oldu

AK Parti Ankara Bala Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda başkentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Ankara Bala Belediye Başkan Adayı adayı Ahmet Buran oldu. Ahmet Buran kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Ahmet Buran hakkında merak edilenler....

14:51 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ahmet Buran
Ahmet Buran

AK Parti Ankara Bala belediye başkanlığı için Ahmet Buran'ı aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Veysel Tiryaki hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Veysel Tiryaki kimdir?

AK Parti Bala Belediye Başkan Adayı kim oldu?

AK Parti Ankara Bala Belediye Başkan Adayı adayı Ahmet Buran oldu.

Ahmet Buran Kimdir?

Ahmet Buran, 26 Ağustos 1967 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babasıdır. İlköğretimini Keçiören Ufuktepe'de tamamladıktan sonra lise eğitimini Aydınlıkevler Ticaret Lisesi'nde aldı. Üniversite eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde başarıyla tamamladı. 1992 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde iş hayatına atılan Buran, 1997-2000 yılları arasında çeşitli görevlerde bulundu. Bu dönemde nüfus tespit çalışmalarında kontrolör, Konya Yunak ve Çeltikci ilçe danışmanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev aldı. 2001 yılında tarım sayımında Afyon'a bağlı 10 ilçe sorumlusu olarak görev yaparak tecrübesini artırdı.



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