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Antalya AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu

Siyasi partilerin 14 Mayıs seçimlerine katılacakları milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. AK Parti, Cumhur İttifakı çatısı altındaki MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi (YRP) ile hiçbir ilde ortak listeye gitmezken; HÜDA PAR ve DSP’den toplam 7 isme listelerinde yer verdi. AK Parti'nin Antalya milletvekili aday listesi belli oldu. 2023 Seçimleri AK Parti 28. Dönem Antalya milletvekili aday listesi.

10:43 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Antalya milletvekili adayları isim listesi

AK Parti Antalya milletvekili adayları isim listesi

AK Parti'nin 28. dönem milletvekili adayları merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimde seçmenler oy verecekleri illerdeki adayların isimlerini merak ediyor. AK Parti Milletvekili aday listesi açıklandı. İşte AK Parti'nin Antalya milletvekili adayları isim listesi.

AK PARTİ 28. DÖNEM ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLAR

  1. ANTALYA 1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
  2. ANTALYA 2 MUSTAFA KÖSE
  3. ANTALYA 3 TUBA VURAL ÇOKAL
  4. ANTALYA 4 KEMAL ÇELİK
  5. ANTALYA 5 ATAY USLU
  6. ANTALYA 6 İBRAHİM ETHEM TAŞ
  7. ANTALYA 7 KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU
  8. ANTALYA 8 İZZETTİN SULTANYAR
  9. ANTALYA 9 TÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAY
  10. ANTALYA 10 YUSUF MAYISLAR
  11. ANTALYA 11 BETÜL DEMİROK
  12. ANTALYA 12 RÜŞTÜ PEKER
  13. ANTALYA 13 FERAH NUR ÜNAL
  14. ANTALYA 14 ÖZCAN YILDIRIM
  15. ANTALYA 15 MEHMET UYSAL
  16. ANTALYA 16 YAHYA TURGUT
  17. ANTALYA 17 İBRAHİM BAYUK

14 Mayıs’taki seçimler için vitrinini yenileyen AK Parti’de 181 isim liste dışı kaldı; değişim oranı yüzde 65 oldu. Bakanlar, ön sıralardan aday gösterildi. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. HÜDA PAR’dan 4, DSP’den 3 isim AK Parti listesinde yer aldı. Üç dönem kuralı genişletilerek katı biçimde uygulandı. 25. dönem dışında herhangi üç dönem AK Parti’den milletvekilliği yapmış 65 isim yeniden aday gösterilmezken; Konya Milletvekili Orhan Erdem’e istisna uygulanması da dikkati çekti.

Hangi bakan milletvekili adayı olmadı?

Erdoğan’a aday olmak istemediklerini illettikleri öne sürülen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kabine’den aday gösterilmeyen iki isim oldu. Eski bakanlar Faruk Çelik Artvin; Abdülhamit Gül ise Gaziantep 1. sıradan aday gösterildi. Listelerinde 113 kadın ve 5 engelli adaya yer veren AK Parti'de en genç aday İzmir 1. bölgeden 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise İstanbul 3. bölgeden 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu.

AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.

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#2023 seçimleri
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