AK Parti Antalya milletvekili adayları isim listesi
AK Parti'nin 28. dönem milletvekili adayları merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimde seçmenler oy verecekleri illerdeki adayların isimlerini merak ediyor. AK Parti Milletvekili aday listesi açıklandı. İşte AK Parti'nin Antalya milletvekili adayları isim listesi.
AK PARTİ 28. DÖNEM ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLAR
- ANTALYA 1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
- ANTALYA 2 MUSTAFA KÖSE
- ANTALYA 3 TUBA VURAL ÇOKAL
- ANTALYA 4 KEMAL ÇELİK
- ANTALYA 5 ATAY USLU
- ANTALYA 6 İBRAHİM ETHEM TAŞ
- ANTALYA 7 KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU
- ANTALYA 8 İZZETTİN SULTANYAR
- ANTALYA 9 TÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAY
- ANTALYA 10 YUSUF MAYISLAR
- ANTALYA 11 BETÜL DEMİROK
- ANTALYA 12 RÜŞTÜ PEKER
- ANTALYA 13 FERAH NUR ÜNAL
- ANTALYA 14 ÖZCAN YILDIRIM
- ANTALYA 15 MEHMET UYSAL
- ANTALYA 16 YAHYA TURGUT
- ANTALYA 17 İBRAHİM BAYUK
14 Mayıs’taki seçimler için vitrinini yenileyen AK Parti’de 181 isim liste dışı kaldı; değişim oranı yüzde 65 oldu. Bakanlar, ön sıralardan aday gösterildi. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. HÜDA PAR’dan 4, DSP’den 3 isim AK Parti listesinde yer aldı. Üç dönem kuralı genişletilerek katı biçimde uygulandı. 25. dönem dışında herhangi üç dönem AK Parti’den milletvekilliği yapmış 65 isim yeniden aday gösterilmezken; Konya Milletvekili Orhan Erdem’e istisna uygulanması da dikkati çekti.
Hangi bakan milletvekili adayı olmadı?
Erdoğan’a aday olmak istemediklerini illettikleri öne sürülen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kabine’den aday gösterilmeyen iki isim oldu. Eski bakanlar Faruk Çelik Artvin; Abdülhamit Gül ise Gaziantep 1. sıradan aday gösterildi. Listelerinde 113 kadın ve 5 engelli adaya yer veren AK Parti'de en genç aday İzmir 1. bölgeden 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise İstanbul 3. bölgeden 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu.