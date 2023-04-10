AK Parti'nin 28. dönem milletvekili adayları merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimde seçmenler oy verecekleri illerdeki adayların isimlerini merak ediyor. AK Parti Milletvekili aday listesi açıklandı. İşte AK Parti'nin Antalya milletvekili adayları isim listesi.

AK PARTİ 28. DÖNEM ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLAR

ANTALYA 1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ANTALYA 2 MUSTAFA KÖSE ANTALYA 3 TUBA VURAL ÇOKAL ANTALYA 4 KEMAL ÇELİK ANTALYA 5 ATAY USLU ANTALYA 6 İBRAHİM ETHEM TAŞ ANTALYA 7 KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU ANTALYA 8 İZZETTİN SULTANYAR ANTALYA 9 TÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAY ANTALYA 10 YUSUF MAYISLAR ANTALYA 11 BETÜL DEMİROK ANTALYA 12 RÜŞTÜ PEKER ANTALYA 13 FERAH NUR ÜNAL ANTALYA 14 ÖZCAN YILDIRIM ANTALYA 15 MEHMET UYSAL ANTALYA 16 YAHYA TURGUT ANTALYA 17 İBRAHİM BAYUK

14 Mayıs’taki seçimler için vitrinini yenileyen AK Parti’de 181 isim liste dışı kaldı; değişim oranı yüzde 65 oldu. Bakanlar, ön sıralardan aday gösterildi. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. HÜDA PAR’dan 4, DSP’den 3 isim AK Parti listesinde yer aldı. Üç dönem kuralı genişletilerek katı biçimde uygulandı. 25. dönem dışında herhangi üç dönem AK Parti’den milletvekilliği yapmış 65 isim yeniden aday gösterilmezken; Konya Milletvekili Orhan Erdem’e istisna uygulanması da dikkati çekti.

Hangi bakan milletvekili adayı olmadı?