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AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz oldu. Yücel Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Yücel Yılmaz hakkında merak edilenler....

15:46 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yücel Yılmaz
Yücel Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Balıkesir için Yücel Yılmaz'ı aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Yücel Yılmaz hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Yücel Yılmaz kimdir?

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz oldu

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz oldu.

Yücel Yılmaz kimdir?

Yücel Yılmaz 1975 yılında doğdu. eğitimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra Eskişehir’de üniversite eğitimi aldı. İktisat ve Ticaret Politikası üzerine Yüksek Lisansını tamamladı. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yaptı. Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde Asteğmen olarak tamamladı. Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yaptı.

Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası’nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yaptı. Karesi Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bıraktı. Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinde Karesi Belediye Başkanı seçildi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Yönetim Kurulu Üyesi olan Yücel Yılmaz ayrıca UCLG’nin dokuz bölge teşkilatından birisi olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın Eş Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Türkiye belediyelerini temsil etmek üzere Avrupa Konseyi Yönetim Meclisi’ne seçilen Yücel Yılmaz, ayrıca kurulmasına öncülük ettiği Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin de başkanlığını yapmaktadır.

Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterildi.



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1 gün önce
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