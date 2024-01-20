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AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı kim oldu

2024 Yerel seçim tarihi yaklaşırken İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti’nin kalelerinden biri olarak gösterilen Bayrampaşa’da kimi, hangi imi aday gösterdiği merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. Şimdi gözler Bayrampaşa adayında. Peki AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı kim oldu? İstanbul Bayrampaşa AK Parti belediye başkan adayı kimi gösterdi? İşte detaylar.

13:35 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Kim?
AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra İstanbul ilçe AK Parti belediye başkan adayları kim olacağı merak ediliyordu. AK Parti’nin Bayrampaşa belediye başkan adayı belli oldu. Peki AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkanı adayı kim oldu?

AK PARTİ BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar oldu.

İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR KİMDİR?

Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan İlknur Kovaç Bayraktar, daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Uygulamalı Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yapmış ve Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku Eğitimi almak üzere Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Avukat olarak meslek hayatına adım atan İlknur Kovaç Bayraktar, Bayraktar Hukuk Grubu'nun kurucu avukatıdır. İkinci üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etmektedir.

2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nda aktif görev alarak Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevlerini üstlenen İlknur Kovaç Bayraktar, 2018 yılında Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı'na atanmış ve bu görevini hala sürdürmektedir. 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi seçilen İlknur Kovaç Bayraktar, aynı zamanda Bayrampaşa Belediye Meclisi Hukuk ve Eğitim Komisyonları Başkanıdır.

Arnavutça, İngilizce ve Fransızca dillerini bilen İlknur Kovaç Bayraktar, evli ve iki çocuk sahibidir.



#Bayrampaşa
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#AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı
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