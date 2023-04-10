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AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları listesi belli oldu

2023 seçimleri Diyarbakır milletvekili adayları isim listesi açıklandı. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Seçiminin yanı sıra 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi de gerçekleştirilecek. Seçime girecek partiler milletvekili adayları isim listesini YSK’ya teslim etti. Böylelikle hangi ile kim, kaçıncı sıradan aday gösterildiği de netleşmiş oldu. AK Parti Diyarbakır 1. sıra adayı Mehmet Galip Ensarioğlu olurken, son sıra adayı ise Abdulvahit Güvensen oldu. İşte 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları listesi.

15:05 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ak Parti Diyarbakır milletvekili aday listesi

Ak Parti Diyarbakır milletvekili aday listesi

14 Mayıs’taki seçimler için vitrinini yenileyen AK Parti’de 181 isim liste dışı kaldı; değişim oranı yüzde 65 oldu. Bakanlar, ön sıralardan aday gösterildi. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. HÜDA PAR’dan 4, DSP’den 3 isim AK Parti listesinde yer aldı. AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları listesi: 2023 AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları kim oldu? Diyarbakır AK Parti milletvekili aday listesi.

AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları 2023 isim listesi

  • Diyarbakır 1. sıra - Mehmet Galip Ensarioğlu
  • Diyarbakır 2. sıra - Mehmet Said Yaz
  • Diyarbakır 3. sıra - Suna Kepolu Ataman
  • Diyarbakır 4. sıra - Ayşegül Biçer
  • Diyarbakır 5. sıra - Aziz Alper Biten
  • Diyarbakır 6. sıra - Abdulvahit Güvensen

CHP Diyarbakır milletvekili adayları

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

ALİ İHSAN MERDANOĞLU

ABDURRAHMAN ERGİN

CEVDET NASIRANLI

İSMAİL AKYIL

GÖNÜL ÖZEL

LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL

ESRA ARSLAN

MAHİR YILMAZ

MEHMET ALİ ÖZMEN

ZEYNEP DENİZ ERK

ÖZLEM KAYA

MHP 2023 Diyarbakır Milletvekili Aday listesi;

1 HASAN ÖZMEN

2 AHMET GÜZEL

3 ZÜLKÜF ASLAN

4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU

5 FEYZİ YİĞİTKAN

6 İLKNUR YILMAZ

7 AHMET TUNCALP

8 MAHSUM YILMAZ

9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ

10 GÖKALP KAYACAN

11 OKAN DEMİR

12 YUNUS BOSTAN

Yeşil Sol Parti Diyarbakır milletvekili aday listesi

1 DİYARBAKIR BERDAN ÖZTÜRK

2 DİYARBAKIR HALİDE TÜRKOĞLU

3 DİYARBAKIR OSMAN CENGİZ ÇANDAR

4 DİYARBAKIR ADALET KAYA

5 DİYARBAKIR SERHAT EREN

6 DİYARBAKIR SEVİLAY ÇELENK ÖZEN

7 DİYARBAKIR MEHMET KAMAÇ

8 DİYARBAKIR CEYLAN AKÇA CUPOLO

9 DİYARBAKIR MEHMET EMİN AKTAR

10 DİYARBAKIR AZAD BARIŞ

11 DİYARBAKIR SONGÜL AYTEK AVŞAR

12 DİYARBAKIR SAMET MENGÜÇ

AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.

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