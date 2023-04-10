Ak Parti Diyarbakır milletvekili aday listesi
14 Mayıs’taki seçimler için vitrinini yenileyen AK Parti’de 181 isim liste dışı kaldı; değişim oranı yüzde 65 oldu. Bakanlar, ön sıralardan aday gösterildi. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. HÜDA PAR’dan 4, DSP’den 3 isim AK Parti listesinde yer aldı. AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları listesi: 2023 AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları kim oldu? Diyarbakır AK Parti milletvekili aday listesi.
AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları 2023 isim listesi
- Diyarbakır 1. sıra - Mehmet Galip Ensarioğlu
- Diyarbakır 2. sıra - Mehmet Said Yaz
- Diyarbakır 3. sıra - Suna Kepolu Ataman
- Diyarbakır 4. sıra - Ayşegül Biçer
- Diyarbakır 5. sıra - Aziz Alper Biten
- Diyarbakır 6. sıra - Abdulvahit Güvensen
CHP Diyarbakır milletvekili adayları
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
ALİ İHSAN MERDANOĞLU
ABDURRAHMAN ERGİN
CEVDET NASIRANLI
İSMAİL AKYIL
GÖNÜL ÖZEL
LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL
ESRA ARSLAN
MAHİR YILMAZ
MEHMET ALİ ÖZMEN
ZEYNEP DENİZ ERK
ÖZLEM KAYA
MHP 2023 Diyarbakır Milletvekili Aday listesi;
1 HASAN ÖZMEN
2 AHMET GÜZEL
3 ZÜLKÜF ASLAN
4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU
5 FEYZİ YİĞİTKAN
6 İLKNUR YILMAZ
7 AHMET TUNCALP
8 MAHSUM YILMAZ
9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ
10 GÖKALP KAYACAN
11 OKAN DEMİR
12 YUNUS BOSTAN
Yeşil Sol Parti Diyarbakır milletvekili aday listesi
1 DİYARBAKIR BERDAN ÖZTÜRK
2 DİYARBAKIR HALİDE TÜRKOĞLU
3 DİYARBAKIR OSMAN CENGİZ ÇANDAR
4 DİYARBAKIR ADALET KAYA
5 DİYARBAKIR SERHAT EREN
6 DİYARBAKIR SEVİLAY ÇELENK ÖZEN
7 DİYARBAKIR MEHMET KAMAÇ
8 DİYARBAKIR CEYLAN AKÇA CUPOLO
9 DİYARBAKIR MEHMET EMİN AKTAR
10 DİYARBAKIR AZAD BARIŞ
11 DİYARBAKIR SONGÜL AYTEK AVŞAR
12 DİYARBAKIR SAMET MENGÜÇ