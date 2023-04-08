AK Parti milletvekili adayları 2023 İstanbul listesi açıklandı mı?
28. dönem AK Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini açıklaması ardından gözler AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) aday listesine çevrildi.
AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu?
AK Parti, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edecek. AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları merakla bekleniyor. AK Parti, milletvekili olmak isteyen 6 bin 25 aday adayı ile yüz yüze mülakat yapmıştı. Puanlama sistemine göre yapılan mülakatlar sırasında, 50 puan ve altı alan adayların elendiği, 100 puana yakın adayların ise liste başına alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğu öğrenildi. YSK'ya teslim edilmesinin ardından 2023 seçimleri AK Parti İstanbul milletvekili adayları belli olmuş olacak.
AK Parti milletvekili adayları listesi YSK’ya teslim edildi mi?
AK Parti milletvekili adayları belirlendi. 9 Nisan’da tüm partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etmeleri gerekiyor. AK Parti’de milletvekili aday listesinde sürpriz isimler olacağı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, “Listelerde sürpriz isimlerimiz de olacak. Yazar, çizer ve entellektüel isimler var. Kabine ve üst yönetimini de çalışmaya başladık” diye konuştu.
AK Parti milletvekili listesi açıklandı mı?
AK Parti’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan üst komisyon milletvekili aday listelerini büyük ölçüde tamamladı. Kabine'de görevli tüm bakanların hangi ilden milletvekili adayı olacakları belirlendi. AK Parti’nin başta İstanbul, Ankara, İzmirolmak üzere tüm illerin 14 Mayıs 2023 seçimi milletvekili adayları listesi 9 Nisan Pazar günü saat 17:00’a kadar Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek. Aday listeleri YSK’ya teslim edildiği anda partinin internet sitesinden de yayımlanacak.
AK Parti'de milletvekili aday listesi hazır
AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 28. dönem AK Parti milletvekili adayları listesine ilişkin, “Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil” açıklamasında bulundu. Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün İstanbul, Ankara ve İzmir listelerine son şeklini verdiği, listelerde son ana kadar bir değişiklik olmazsa 3 dönem kuralını istisnasız uyguladığı belirtildi.
Partide daha önce alınan kararla 24., 26. ve 27. dönemi kapsayan 3 döneme takılan bazı milletvekilleri, 25’inci dönemde aday olmamalarını gerekçe göstererek 3 dönem kuralına takılmadıklarını söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu esprili bir dille reddettiği öğrenildi.
Yeni bakanlar kimler olacak?
Kabinenin tüm üyeleri seçimde Milletvekili adayı olacak. Bazı bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milletvekili adayı olmamak için izin istediği, ancak Erdoğan’ın “Hepiniz aday olacaksınız” dediği öğrenildi. Öte yandan Erdoğan, seçim sonrası kurulacak yine Kabine'de görev alacak bakanları belirlemeye başladı. Erdoğan, "Kabine ve üst yönetimini de çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.
Hangi bakan nereden milletvekili adayı olacak?
Kulislere yansıyan bilgilere göre,
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’dan,
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri,
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul ya da Karadeniz illerinden,
- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa’dan,
- Çevre Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İstanbul’dan,
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’dan,
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya’dan,
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in İzmir’den,
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Aydın’dan birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor.
AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ (2028 seçimleri)
AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti İstanbul milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...
İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BERAT ALBAYRAK
NURETTİN CANİKLİ
MUSTAFA ATAŞ
EROL KAYA
VEDAT DEMİRÖZ
RAVZA KAVAKCI KAN
OSMAN BOYRAZ
İSMET UÇMA
MİHRİMAH BELMA SATIR
AHMET BERAT ÇONKAR
HULUSİ ŞENTÜRK
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
EYÜP ÖZSOY
SERKAN BAYRAM
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
AZMİ EKİNCİ
HURŞİT YILDIRIM
ALİ SEVİNÇ
TUĞBA ERCAN
SABRİ BALAMAN
ESMA ERSİN
MUSTAFA MİCAN
AHMET ÖZDİNÇ
İBRAHİM İLCİ
SEMANUR KOÇAL
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
FEYZULLAH TUNA
FUAT KİNSİZ
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
SİNEM DEMİR
MUHAMMET ALİ KUMRU
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
OKTAY TAN
İSTANBUL 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SÜLEYMAN SOYLU
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
VOLKAN BOZKIR
ABDULLAH GÜLER
HASAN TURAN
SERAP YAŞAR
AZİZ BABUŞCU
ŞİRİN ÜNAL
CANAN KALSIN
AHMET HAMDİ ÇAMLI
MARKAR ESEYAN
MUSTAFA DEMİR
İFFET POLAT
İBRAHİM YASİN KIRICI
SALİH ÇAKIR
AYŞE BÖHÜRLER
SUNA TARHAN
AHMET HAMDİ GÖRK
HACI MEHMET BAYKURT
MUSTAFA ARABUL
BEYZA SINDIRAÇ
SERKAN HASER
AHMET YILDIZ
EMİNE ÇAKIR
HAMZA KULAKSIZ
SEVDE SENA DAĞLI
ENES KAŞKAŞ
HALİL POYRAZ
İSTANBUL 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NUMAN KURTULMUŞ
MEHMET MUŞ
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
MEHMET DOĞAN KUBAT
TÜLAY KAYNARCA
HALİS DALKILIÇ
EMİNE SARE AYDIN YILMAZ
NEVZAT ŞATIROĞLU
ZAFER SIRAKAYA
RÜMEYSA KADAK
AHMET MÜCAHİT ARINÇ
MUSTAFA YENEROĞLU
ERKAN KANDEMİR
ŞAMİL AYRIM
ALEV DEDEGİL
YILDIZ SEFERİNOĞLU
ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET
MÜRTEZA ZENGİN
AYHAN OĞAN
HAŞİM TAŞKIRAN
RUKEN KİLERCİ
RASİM ERDOĞMUŞ
HATİCE BOZDAĞ
MEHMET UMUR
OYA EREN
BÜLENT DURGUN
ZEHRA ERCAN
ALİ ÇEZİK
HASENE ÇAPAR
SEDAT SAYIMOĞLU
CAHİT KESKİN
SİNAN KARŞIYAKA
HAYRİYE KUZU
MEHMET EMİN AŞIKKUTLU
MÜNİR EREN