28. dönem AK Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini açıklaması ardından gözler AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) aday listesine çevrildi.

AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu?

AK Parti, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edecek. AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları merakla bekleniyor. AK Parti, milletvekili olmak isteyen 6 bin 25 aday adayı ile yüz yüze mülakat yapmıştı. Puanlama sistemine göre yapılan mülakatlar sırasında, 50 puan ve altı alan adayların elendiği, 100 puana yakın adayların ise liste başına alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğu öğrenildi. YSK'ya teslim edilmesinin ardından 2023 seçimleri AK Parti İstanbul milletvekili adayları belli olmuş olacak.

AK Parti milletvekili adayları listesi YSK’ya teslim edildi mi?

AK Parti milletvekili adayları belirlendi. 9 Nisan’da tüm partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etmeleri gerekiyor. AK Parti’de milletvekili aday listesinde sürpriz isimler olacağı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, “Listelerde sürpriz isimlerimiz de olacak. Yazar, çizer ve entellektüel isimler var. Kabine ve üst yönetimini de çalışmaya başladık” diye konuştu.

AK Parti milletvekili listesi açıklandı mı?

AK Parti’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan üst komisyon milletvekili aday listelerini büyük ölçüde tamamladı. Kabine'de görevli tüm bakanların hangi ilden milletvekili adayı olacakları belirlendi. AK Parti’nin başta İstanbul, Ankara, İzmirolmak üzere tüm illerin 14 Mayıs 2023 seçimi milletvekili adayları listesi 9 Nisan Pazar günü saat 17:00’a kadar Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek. Aday listeleri YSK’ya teslim edildiği anda partinin internet sitesinden de yayımlanacak.

AK Parti'de milletvekili aday listesi hazır

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 28. dönem AK Parti milletvekili adayları listesine ilişkin, “Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil” açıklamasında bulundu. Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün İstanbul, Ankara ve İzmir listelerine son şeklini verdiği, listelerde son ana kadar bir değişiklik olmazsa 3 dönem kuralını istisnasız uyguladığı belirtildi.

Partide daha önce alınan kararla 24., 26. ve 27. dönemi kapsayan 3 döneme takılan bazı milletvekilleri, 25’inci dönemde aday olmamalarını gerekçe göstererek 3 dönem kuralına takılmadıklarını söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu esprili bir dille reddettiği öğrenildi.

Yeni bakanlar kimler olacak?

Kabinenin tüm üyeleri seçimde Milletvekili adayı olacak. Bazı bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milletvekili adayı olmamak için izin istediği, ancak Erdoğan’ın “Hepiniz aday olacaksınız” dediği öğrenildi. Öte yandan Erdoğan, seçim sonrası kurulacak yine Kabine'de görev alacak bakanları belirlemeye başladı. Erdoğan, "Kabine ve üst yönetimini de çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Hangi bakan nereden milletvekili adayı olacak?

Kulislere yansıyan bilgilere göre,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’dan,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul ya da Karadeniz illerinden,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa’dan,

Çevre Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İstanbul’dan,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’dan,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya’dan,

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in İzmir’den,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Aydın’dan birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor.

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ (2028 seçimleri)

AK Parti'nin İstanbul milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti İstanbul milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BERAT ALBAYRAK

NURETTİN CANİKLİ

MUSTAFA ATAŞ

EROL KAYA

VEDAT DEMİRÖZ

RAVZA KAVAKCI KAN

OSMAN BOYRAZ

İSMET UÇMA

MİHRİMAH BELMA SATIR

AHMET BERAT ÇONKAR

HULUSİ ŞENTÜRK

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

EYÜP ÖZSOY

SERKAN BAYRAM

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

ŞEYMA DÖĞÜCÜ

AZMİ EKİNCİ

HURŞİT YILDIRIM

ALİ SEVİNÇ

TUĞBA ERCAN

SABRİ BALAMAN

ESMA ERSİN

MUSTAFA MİCAN

AHMET ÖZDİNÇ

İBRAHİM İLCİ

SEMANUR KOÇAL

RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ

FİDAN ERDOĞAN AVŞAR

FEYZULLAH TUNA

FUAT KİNSİZ

AHMET AYHAN KAYAOĞLU

SİNEM DEMİR

MUHAMMET ALİ KUMRU

LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU

OKTAY TAN

İSTANBUL 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SÜLEYMAN SOYLU

FATMA BETÜL SAYAN KAYA

VOLKAN BOZKIR

ABDULLAH GÜLER

HASAN TURAN

SERAP YAŞAR

AZİZ BABUŞCU

ŞİRİN ÜNAL

CANAN KALSIN

AHMET HAMDİ ÇAMLI

MARKAR ESEYAN

MUSTAFA DEMİR

İFFET POLAT

İBRAHİM YASİN KIRICI

SALİH ÇAKIR

AYŞE BÖHÜRLER

SUNA TARHAN

AHMET HAMDİ GÖRK

HACI MEHMET BAYKURT

MUSTAFA ARABUL

BEYZA SINDIRAÇ

SERKAN HASER

AHMET YILDIZ

EMİNE ÇAKIR

HAMZA KULAKSIZ

SEVDE SENA DAĞLI

ENES KAŞKAŞ

HALİL POYRAZ

İSTANBUL 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NUMAN KURTULMUŞ

MEHMET MUŞ

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

MEHMET DOĞAN KUBAT

TÜLAY KAYNARCA

HALİS DALKILIÇ

EMİNE SARE AYDIN YILMAZ

NEVZAT ŞATIROĞLU

ZAFER SIRAKAYA

RÜMEYSA KADAK

AHMET MÜCAHİT ARINÇ

MUSTAFA YENEROĞLU

ERKAN KANDEMİR

ŞAMİL AYRIM

ALEV DEDEGİL

YILDIZ SEFERİNOĞLU

ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET

MÜRTEZA ZENGİN

AYHAN OĞAN

HAŞİM TAŞKIRAN

RUKEN KİLERCİ

RASİM ERDOĞMUŞ

HATİCE BOZDAĞ

MEHMET UMUR

OYA EREN

BÜLENT DURGUN

ZEHRA ERCAN

ALİ ÇEZİK

HASENE ÇAPAR

SEDAT SAYIMOĞLU

CAHİT KESKİN

SİNAN KARŞIYAKA

HAYRİYE KUZU

MEHMET EMİN AŞIKKUTLU

MÜNİR EREN







