AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi" dolayısıyla kent trafiğinde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar miting alanına, araçları ile konvoy oluşturup gelirken bazıları da yoğunluk nedeniyle D-100 karayolu Atatürk Havalimanı katılımında araçlarından inip yürüyerek ulaştı.

Mitinge katılacak vatandaşlar metro, otobüs durakları ile metrobüs hatlarında da yoğunluk oluşturdu. Ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile miting alanına ulaşan vatandaşlar, 15 ayrı kontrol noktasından geçip içeri alındı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını bugün İstanbul'da gerçekleştirildi. Miting, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşleştirildi.

AK Parti istanbul mitingine kaç kişi katıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Büyük İstanbul Mitingi'ndeki açıklamaları şöyle: Biz İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlığına yürüdük ama bu yürüyüşü sizinle birlikte yaptık. Tekrar sizinle bu yollarda yürüyoruz.