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2023 seçimleri AK Parti milletvekili sayısı

2023 yılının kritik tarihi olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde beklenen gün geldi. Seçimde Cumhurbaşkanlığı için ve milletvekilliği için ayrı ayrı oy kullanılacak. Milletvekili seçimleri illere göre seçim bölgeleri olarak yapılacak. AK Parti milletvekilleri il il ve seçim bölgelerine göre belirlenecek. YSK seçim sonuçlarına göre AK Parti kaç Milletvekili çıkardı? İşte illere göre AK Parti milletvekili sayısı…

19:29 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti oy oranları

AK Parti oy oranları

için seçmenler sandık başına gidecekler. 14 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Açılan sandıklara göre sayılan oy oranları ile milletvekili sayıları da belirlenmiş olacak. İşte AK Parti milletvekili sayısı…

AK PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

AK Parti'nin milletvekili sayısı 286'dır. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır. Açılan sandık sayısına göre milletvekili sayıları da belli oluyor. Seçimlerde milletvekili adayları 1. 2. ve 3. bölge seçim çevresinden aday gösteriliyor. Seçim sonuçlarının belli olması ile AK Parti seçim bölgelerine göre 2023 milletvekili sayıları da netleşmeye başladı.

2018 SEÇİMİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYISI

2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti 285 milletvekili çıkarmıştı.

AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. Önceki seçimleri birinci olarak bitiren AK Parti 2023 seçimleri oy oranları ve milletvekili sayısı YSK tarafından açıklanacak.




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Mardin Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları