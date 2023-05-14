AK Parti oy oranları
AK PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
AK Parti'nin milletvekili sayısı 286'dır. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır. Açılan sandık sayısına göre milletvekili sayıları da belli oluyor. Seçimlerde milletvekili adayları 1. 2. ve 3. bölge seçim çevresinden aday gösteriliyor. Seçim sonuçlarının belli olması ile AK Parti seçim bölgelerine göre 2023 milletvekili sayıları da netleşmeye başladı.
2018 SEÇİMİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYISI
2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti 285 milletvekili çıkarmıştı.
AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI 2023
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. Önceki seçimleri birinci olarak bitiren AK Parti 2023 seçimleri oy oranları ve milletvekili sayısı YSK tarafından açıklanacak.