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AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç oldu. Memduh Büyükkılıç kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Memduh Büyükkılıç hakkında merak edilenler....

16:23 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Memduh Büyükkılıç
Memduh Büyükkılıç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Kayseri için Memduh Büyükkılıç'ı aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Memduh Büyükkılıç hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Memduh Büyükkılıç kimdir?

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç oldu

AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç oldu.

Memduh Büyükkılıç Kimdir?

25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de (Şıhlı) doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu.

Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı.

Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında FP'den Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.



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