AK Parti'de milletvekili aday listesi belli oldu. Liste Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi. Milletvekili adayı olabilmek için 6 bin 25 aday adayı başvuruda bulundu. Temayül yoklamasının ardından 14 alt komisyon aday adayları ile yüz yüze görüştü. Hazırlanan raporlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunuldu. İşte 14 Mayıs 2023 seçimi 28. dönem AK Parti Kocaeli milletvekili adayları isim listesi.

AK PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KOCAELİ 1 SADETTİN HÜLAGÜ KOCAELİ 2 RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU KOCAELİ 3 VEYSAL TİPİOĞLU KOCAELİ 4 MEHMET AKİF YILMAZ KOCAELİ 5 CEMİL YAMAN KOCAELİ 6 SAMİ ÇAKIR KOCAELİ 7 YASEMİN ÖZDEMİR KOCAELİ 8 MEHMET ELLİBEŞ KOCAELİ 9 ALİ GÜNEY KOCAELİ 10 BERNA ABİŞ KOCAELİ 11 HASAN SOBA KOCAELİ 12 ERKAN AKSOY KOCAELİ 13 GÜLAY ARTUT KOCAELİ 14 İBRAHİM EFE

SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

1959 Erzurum doğumlu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. GATA Ankara İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi. İki dönem KOÜ rektörlüğü yapan Hülagü, 14 Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi. 2 çocuk babası olan Hülagü birinci sıra milletvekili adayı.

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU KİMDİR?

1965 Malatya'da doğumlu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi, Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. AK Parti Kocaeli İl Kadın Kollarında, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK ve MYK Üyesi olarak görev aldı. Evli ve 2 çocuk annesi. Mevcut milletvekili ve yeni dönem ikinci sıra milletvekili adayı.

VEYSAL TİPİOĞLU KİMDİR?

1966 Kars doğumlu. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne 2019 yılında atandı. Beykent Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı ve halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Genel Türk Tarihi bölümünde doktora çalışmalarına devam etmekte. Evli ve 2 çocuk babası. Üçüncü sıra milletvekili adayı.

MEHMET AKİF YILMAZ KİMDİR?

1975 Ankara doğumlu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu ve aynı okulda Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesinde İslam Tarihi Bölümünde aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Yılmaz, mevcut milletvekili ve yeni dönem dördüncü sıra adayı.

CEMİL YAMAN KİMDİR?

1970 yılında Ağrı’da doğdu. İşletme Fakültesi mezunu olan Yaman, 2009-2014 yılları arasında Dilovası Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve dört çocuk babası olan Yaman, AK Parti mevcut milletvekili ve yeni dönem beşinci sıra adayı.

SAMİ ÇAKIR KİMDİR?

1958 Trabzon doğumlu. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Antalya Lisesinde Tarih Öğretmenliği, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nda Tarih Uzmanı olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Çakır, AK Parti mevcut Milletvekili ve yeni dönem altıncı sıra adayı.

YASEMİN ÖZDEMİR KİMDİR?

1977 Manisa doğumlu. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldu. Gebze Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Gebze Belediye Meclis üyeliği yapan Özdemir, evli ve 1 çocuk annesi. Özdemir, İl Kadın Kolları Başkanlığını sürdürüyor. Yedinci sıra milletvekili adayı.

MEHMET ELLİBEŞ KİMDİR?

1955 Gölcük doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Teknik Bilimler Bölümü mezunu. 1978’de Gölcük Belediyesi´nde işe başladı. 1989’da Gölcük Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2004-2009-2014 yıllarında Gölcük Belediye Başkanı seçildi. 2019 yılında AK Parti İl Başkanı oldu, milletvekilliği için görevinden istifa etti. Evli ve iki çocuk babası. Sekizinci sıra milletvekili adayı.

ALİ GÜNEY KİMDİR?

1984 İzmit doğumlu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yapıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Güney, 12 yıldır AK Parti’de çeşitli kademelerde görev yaptı. Güney, en son görev yaptığı İzmit İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Dokuzuncu sıra milletvekili adayı.

BERNA ABİŞ KİMDİR?

1978 Gölcük doğumlu. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimini de bitirdi. 2003 yılında AK Parti çalışmalarına katılan Abiş ilk olarak Ulaşlı Beldesi Kadın Kollarında, ardından Gölcük İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 yılından bu yana Büyükşehir Belediye meclis üyesi olan Abiş, Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığı yaptı. Onuncu sıra milletvekili adayı.

HASAN SOBA KİMDİR?

1975 Rize doğumlu. Ticaretle uğraşan Soba, Erciyes Üniversitesi Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi Muhasebe Finansman bölümü mezunu. AK Parti Gebze İlçe Başkanı olarak iki dönem görev yaptı. Bir dönem il yönetiminde yer aldı ve en son Gebze Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yaptı. Evli ve üç kız babası. On birinci sıra milletvekili adayı.

ERKAN AKSOY KİMDİR?

1965 İzmit doğumlu. Üç dönemdir İzmit Belediye Meclis üyeliği yapan Aksoy, birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Roman Dernekleri Federasyonu ve Serdar Gençler Birliği Spor Kulübü başkanlıklarını yürütmekte olan Aksoy, 2015 seçimlerinde de aday oldu. İlkokul mezunu, evli ve 3 çocuk babası. On ikinci sıra milletvekili adayı.

GÜLAY ARTUT KİMDİR?

Gülay Artut 1973 Ardahan doğumlu. Evli ve 4 çocuk annesi olan Artut, Anadolu Üniversitesi 4’üncü sınıf öğrencisi. 2009 yılından bu yana aktif siyaset yapan Artut, AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı. On üçüncü sıra milletvekili adayı.

İBRAHİM EFE KİMDİR?

İbrahim Efe, 1974 İzmit doğumlu. Evli ve 2 çocuk babası olan Efe, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü mezunu. Tavşantepe Mahalle Muhtarı ve eski dönem Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı. On dördüncü sıra milletvekili adayı.



