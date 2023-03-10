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Erdoğan açıkladı: AK Parti milletvekili aday adayı başvuru ücretleri AFAD'a yatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzaladı. Böylelikle seçim takvimi de işlemeye başladı. Milletvekili aday listeleri 9 Nisan’a kadar YSK’ya teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır." ifadelerini kullandı.

14:43 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti milletvekili aday başvuru ücreti

AK Parti milletvekili aday başvuru ücreti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzaladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçim kararını imzaladıktan sonra şunları kaydetti; "Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti milletvekili aday başvuru ücretleri nereye yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması ile ilgili kararı alarak kamuoyu ile paylaştı. Ak Parti’den milletvekili aday adayı olacaklara da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletvekili aday adaylık müracaatında yapılan bağışlar ile ilgili ücretlerin AFAD'a yapılmasını istiyoruz. İsteyen istediği kadar yapabilir" açıklamasında bulundu. AK Parti'nin adaylık başvuru ücretleri önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.




#ak parti
#2023 seçimi
#ak parti milletvekili aday ücreti
1 saat önce
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Erdoğan açıkladı: AK Parti milletvekili aday adayı başvuru ücretleri AFAD'a yatacak
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