MHP'nin 28. Dönem milletvekilli aday listesini paylaşmasının hemen ardından vatandaşlar gözlerini AK Parti'ye çevirdi. Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde merakla beklenen milletvekili aday listeleri araştırılmaya başlandı. 7 Nisan tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek listeler öğrenilmeye çalışılıyor. Peki AK Parti milletvekilli adayları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayı!

AK PARTİ ADAY LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday listesiyle ilgili yaptığı son açıklamaya göre kesin liste YSK'ya teslim edilince ortaya çıkmış olacak. Ancak aday listesinin açıklanacağı törenin ise haftaya yapılması bekleniyor.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

28. Dönem AK Parti milletvekili aday listesi henüz paylaşılmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, AK Parti adaylık başvuruları ile ilgili son durumu canlı yayında açıkladı.

6 BİN ADAY HAZIR

AK Parti'de adaylık sürecinin nasıl işleyeceğine değinen Akkuş, "6 bini aşkın aday adayı AK Parti kadrolarından Meclis'e girmek için başvurularını yaptı. Ancak süreç burada bitmiş. 25 Mart'ta Temayül yoklaması yapılacak. Yoklama 81 ilin il başkanlıklarında gerçekleşecek. Teşkilatlar özellikle şu soru sorulacak. Kendi ilinizde hangi ismi vekil görmek istersiniz. Buna bağlı olarak da bazı iller 10'dan fazla bazıları ise daha az milletvekili adayı çıkarıyor. Teşkilat bölgeden kaç vekil çıkacaksa o kadar imza verecek. Ancak bununla birlikte süreç tamamlanmayacak. Bütün listeler alt komisyona gönderilecek." ifadelerini kullandı.

SON KARAR BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Akkuş sözlerini şöyle sürdürdü: Alt komisyon yaklaşık 150 ismin üzerini silecek. Daha sonra bu liste üst komisyona gönderilecek . Üst kurulda ise bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın her ismin üstünde tek tek çalışması bekleniyor. Her ismin, aday gösterileceği bölgede , halkta bir karşılığı olup olmadığına bakılacak. Listeler 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.

HANGİ BAKAN HANGİ İLDEN ADAY GÖSTERİLECEK?

Bunların yanı sıra afet bölgesinden olmamakla birlikte başka bölgelerden aday gösterilecek bakanlar var. Örneğin Togg deyince aklımıza Bursa geliyor ve Togg deyince aklımıza Sanayi Bakanı Mustafa Varank geliyor. Varank'ın Bursa'dan aday gösterilmesi gibi bir seçenek masa duruyor. Ticaret Bakanı Muş'un İstanbul'dan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Antalya'dan aday gösterilmesi gündemde. Afet bölgesinde ise Malatya'dan Çevre Bakanı Murat Kurum, Hatay'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca var. Bunun gibi pek çok isim afet bölgesinden aday gösterilecek. Dolayısıyla cumhurbaşkanı bu isimlere, bölgeden dönmeyin, halktan oy isteyin, sahada çalışmaya devam edin, devletin varlığını hissettirin ve seçmenden oy isteyin diyecek. Dolayısıyla 9 Nisan'da listeler şekillenene kadar AK Parti'de hareketlilik bitmeyecek. Ama her ismin üzerinde son kararı verecek isim Başkan Erdoğan olacak. 9 Nisan'a kadar pek çok isimin listeye girebileceği gibi pek çok isim de listeden çıkacak gibi görünüyor.











