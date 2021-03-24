AK Parti MKYK üye listesi: AK Parti MKYK 75 kişilik tam üye listesi açıklandı

AK Parti MKYK üye listesi açıklandı. AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler belli oldu. 50 olan asıl üye sayısının 75'e, 25 olan yedek üye sayısı da 35'e çıkarıldı. Listede AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer alıyor.

Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında 81 ili tek tek selamladı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne, 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı. MHP, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’ne geniş bir heyetle katıldı.

AK PARTİ MKYK ÜYE LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi öncesi yaptığı açıklamada, "Yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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AK Parti MKYK'sı belli oldu:

Listeye yeni giren ve dikkat çeken isimler şöyle:

Eski Başbakan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,

Eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,

Eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş,

Şair Abdurrahim Karakoç'un oğlu hukukçu Türk İslam Karakoç,

Türkiye güzeli ve bir dönem AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanlığını yapan Seda Sarıbaş,

Grup başkanvekili Özlem Zengin, Metin Külünk ve Şamil Tayyar,

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Tuba Vural Çokal.

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AK PARTİ 7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE'YE 11 PARTİ KATILDI

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne, 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, çalışmalarını sürdürüyor.

Kongreye davet edilen siyasi partilerin temsilcileri, salonda bulunan özel bölümden kongreyi takip ediyor.

Kongreye, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Genel Başkan Yardımcıları, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mikail Şahin ile Ahmet Yelis, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi, Erdoğan Sincer, Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, MHP'den TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Taşlıçay, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ile Hasan Bitmez, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ile Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ile MKYK üyesi Abdülkadir Yılmaz katıldı.

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