AK Parti Muğla milletvekili adayları isim listesi

AK Parti Muğla milletvekili aday listesi
AK Parti milletvekili adayları listesi belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin sunulmasıyla birlikte seçime kısa bir süre kala il il AK Parti milletvekili adayları netleşti. Eksiklerin tamamlanmasının ardından YSK kesin aday listelerini 19 Nisan'da ilan edecek. İşte, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti Amasya milletvekili adayları isim listesi.
AK Parti Muğla milletvekili adayları
1- Kadem Mete
2- Yakup Otgöz
3- Eylem Tan
4- Turgay Öztürk
5- Ali Mete Karagöz
6- Hakan Fevzi İlhan
7- Ali Tekin