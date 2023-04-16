AK Parti Muğla milletvekili adayları isim listesi

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Muğla AK Parti 28. dönem milletvekili adayları

AK Parti Muğla milletvekili adayları listesi belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu, geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak. Partiler 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olacak milletvekillerini YSK’ya sundu. Böylelikle AK Parti milletvekili adayları listesi netlik kazanmış oldu. İşte 2023 seçimleri AK Parti Amasya milletvekili adayları isim listesi.

15:22 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Muğla milletvekili aday listesi

AK Parti Muğla milletvekili aday listesi

AK Parti milletvekili adayları listesi belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin sunulmasıyla birlikte seçime kısa bir süre kala il il AK Parti milletvekili adayları netleşti. Eksiklerin tamamlanmasının ardından YSK kesin aday listelerini 19 Nisan'da ilan edecek. İşte, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti Amasya milletvekili adayları isim listesi.

AK Parti Muğla milletvekili adayları

1- Kadem Mete

2- Yakup Otgöz

3- Eylem Tan

4- Turgay Öztürk

5- Ali Mete Karagöz

6- Hakan Fevzi İlhan

7- Ali Tekin

AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.


#AK Parti Muğla milletvekili adayları isim listesi
#AK Parti
#seçim 2023
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