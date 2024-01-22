AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İstanbul adayı Murat Kurum olurken, AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin Pendik'te kimi aday gösterdiği merak ediliyordu. Pendik adayı netleşti. Peki AK Parti Pendik belediye başkan adayı kim oldu? Pendik AK Parti belediye başkan adayı kim? İşte detaylar.