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AK Parti Pendik belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. İstanbul AK Parti ilçe adayları listesine göre, Ahmet Cin, bir kez daha Pendik’ten aday gösterildi. Peki, AK Parti Pendik belediye başkan adayı Ahmet Cin kimdir?

16:58 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Pendik adayı kim oldu? İşte AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı!
AK Parti Pendik adayı kim oldu? İşte AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı!

AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İstanbul adayı Murat Kurum olurken, AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin Pendik'te kimi aday gösterdiği merak ediliyordu. Pendik adayı netleşti. Peki AK Parti Pendik belediye başkan adayı kim oldu? Pendik AK Parti belediye başkan adayı kim? İşte detaylar.

AK PARTİ PENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Ahmet Cin belediye başkan adayı Ahmet Cin oldu. Peki Ahmet Cin kimdir? AK Parti Ahmet Cin Belediye başkan adayı Ahmet Cin'in özgeçmişi.

AHMET CİN KİMDİR?

Sakarya'da 1966'da dünyaya gelen Ahmet Cin, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

İş hayatına mali müşavir olarak başlayan Cin, 2012'de AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Ahmet Cin, 1.⁠ ⁠Bölge Teşkilatlardan Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, sırasıyla Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler, Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ile 7 Haziran, 1 Kasım, 16 Nisan ve 24 Haziran seçimlerinde İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerini ifa etti.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı ile Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Cin, 31 Mart 2019'da Pendik Belediye Başkanlığına seçildi. Cin, evli ve üç kız babası.



#AK Parti
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#Ahmet Cin
#belediye başkan adayı 2024
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