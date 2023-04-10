AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları belli oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, 17 bakandan 15'i listede yer aldı. İşte 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları isimleri...

28. dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi

2023 AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları kim oldu? İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi...

ŞANLIURFA 1 BEKİR BOZDAĞ ŞANLIURFA 2 ABDULKADİR EMİN ÖNEN ŞANLIURFA 3 ABDÜRRAHİM DUSAK ŞANLIURFA 4 MEHMET ALİ CEVHERİ ŞANLIURFA 5 CEVAHİR ASUMAN YAZMACI ŞANLIURFA 6 İBRAHİM EYYÜPOĞLU ŞANLIURFA 7 HİKMET BAŞAK ŞANLIURFA 8 MEHMET FARUK PINARBAŞI ŞANLIURFA 9 MAHMUT KAÇAR ŞANLIURFA 10 NİHAT KILIÇ ŞANLIURFA 11 EMRE KARAÇİZMELİ ŞANLIURFA 12 MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ ŞANLIURFA 13 ABDULLAH AKSAK ŞANLIURFA 14 ABDURRAHİM TORU

14 Mayıs’taki seçimler için vitrinini yenileyen AK Parti’de 181 isim liste dışı kaldı; değişim oranı yüzde 65 oldu. Bakanlar, ön sıralardan aday gösterildi. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. HÜDA PAR’dan 4, DSP’den 3 isim AK Parti listesinde yer aldı. Üç dönem kuralı genişletilerek katı biçimde uygulandı. 25. dönem dışında herhangi üç dönem AK Parti’den milletvekilliği yapmış 65 isim yeniden aday gösterilmezken; Konya Milletvekili Orhan Erdem’e istisna uygulanması da dikkati çekti.

Erdoğan’a aday olmak istemediklerini illettikleri öne sürülen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kabine’den aday gösterilmeyen iki isim oldu. Eski bakanlar Faruk Çelik Artvin; Abdülhamit Gül ise Gaziantep 1. sıradan aday gösterildi. Listelerinde 113 kadın ve 5 engelli adaya yer veren AK Parti'de en genç aday İzmir 1. bölgeden 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise İstanbul 3. bölgeden 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu.



