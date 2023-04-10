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AK Parti 28. Dönem Şanlıurfa milletvekili adayları listesi kesinleşti

Ak Parti milletvekili adayları belli oldu. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan isimler listelerin YSK’ya teslim edilmesiyle birlikte kesinleşti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da birinci sıradan aday oldu. Peki, Şanlıurfa AK Parti milletvekili adayları kimler oldu? İşte Şanlıurfa milletvekili adayları.

11:13 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday listesi

AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday listesi

AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları belli oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, 17 bakandan 15'i listede yer aldı. İşte 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları isimleri...

28. dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi

2023 AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları kim oldu? İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi...

  1. ŞANLIURFA 1 BEKİR BOZDAĞ
  2. ŞANLIURFA 2 ABDULKADİR EMİN ÖNEN
  3. ŞANLIURFA 3 ABDÜRRAHİM DUSAK
  4. ŞANLIURFA 4 MEHMET ALİ CEVHERİ
  5. ŞANLIURFA 5 CEVAHİR ASUMAN YAZMACI
  6. ŞANLIURFA 6 İBRAHİM EYYÜPOĞLU
  7. ŞANLIURFA 7 HİKMET BAŞAK
  8. ŞANLIURFA 8 MEHMET FARUK PINARBAŞI
  9. ŞANLIURFA 9 MAHMUT KAÇAR
  10. ŞANLIURFA 10 NİHAT KILIÇ
  11. ŞANLIURFA 11 EMRE KARAÇİZMELİ
  12. ŞANLIURFA 12 MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ
  13. ŞANLIURFA 13 ABDULLAH AKSAK
  14. ŞANLIURFA 14 ABDURRAHİM TORU

14 Mayıs’taki seçimler için vitrinini yenileyen AK Parti’de 181 isim liste dışı kaldı; değişim oranı yüzde 65 oldu. Bakanlar, ön sıralardan aday gösterildi. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. HÜDA PAR’dan 4, DSP’den 3 isim AK Parti listesinde yer aldı. Üç dönem kuralı genişletilerek katı biçimde uygulandı. 25. dönem dışında herhangi üç dönem AK Parti’den milletvekilliği yapmış 65 isim yeniden aday gösterilmezken; Konya Milletvekili Orhan Erdem’e istisna uygulanması da dikkati çekti.

Erdoğan’a aday olmak istemediklerini illettikleri öne sürülen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kabine’den aday gösterilmeyen iki isim oldu. Eski bakanlar Faruk Çelik Artvin; Abdülhamit Gül ise Gaziantep 1. sıradan aday gösterildi. Listelerinde 113 kadın ve 5 engelli adaya yer veren AK Parti'de en genç aday İzmir 1. bölgeden 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise İstanbul 3. bölgeden 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu.

AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu? 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu? 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.


#AK Parti milletvekili adayları
#seçim 2023
#Şanlıurfa AK Parti milletvekili adayları isim listesi
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