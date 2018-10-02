AK Parti’de hedef 17 ilçe ve büyükşehir belediyesi

AK Parti Manisa İl Başkanlığı 2019 yerel seçimleri için istişare toplantısı düzenledi. AK Parti Manisa İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yerel seçimler için hazırlıklara başladıklarını belirterek "Tüm ilçe ve belediye teşkilatlarımız ile birlikte yerel seçimlere hazırlanıyoruz. 24 Haziran seçimlerinde nerede yanlış yaptığımızı, nerede doğru hamle yaptığımızı konuştuk, istişare ettik. Tüm teşkilatımız ve milletvekillerimiz ile yerel seçim hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Yerel seçimlere 6-7 aylık gibi bir süreç kaldı. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreç boyunca tüm ilçe belediye teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile kapı kapı dolaşacağız. Her gün, her dakika sokakta olacağız ve yerel seçimlerde önce Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni ardından da rekor bir oy oranıyla ilçe belediyelerin de tümünü kazanacağız. Hedefimiz Manisa’daki tüm belediyelerinde AK Parti bayrağını dalgalandırmak olacaktır” dedi.

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde. Yerel seçimler öncesi ise ilk flaş gelişme, CHP'de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?Yerel seçimlerin normal şartlar altında 2019 Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmekteydi. Son zamanlarda ise erken seçime yönelik birçok açıklama geldi. İşte, onlardan bazıları;MAHİR ÜNAL: Türkiye'yi seçim atmosferinden çıkarıp güven ve istikrar atmosferine sokmuşken yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını doğru bulmuyoruz. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları sanki erken seçime destekmiş gibi sunuluyor; bizim gündemimizde herhangi bir şekilde bir erken seçim bulunmuyor. Türkiye'nin önüne yeniden erken seçim getirilmesini doğru bulmuyoruz, bizim de gündemimizde şu anda bir erken seçim tartışması söz konusu değil.ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ SEÇİM AÇIKLAMASICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu. Yerel seçimlere verdikleri önemi de vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:"Mart ayında yapılacak yerel seçimler, Türkiye'nin bundan sonraki 5 yılını arzu ettiğimiz hızda icraatlarla geçirebilmek için öneme sahiptir. Yerel seçimde hem oy oranı hem belediye başkanlığı sayısı bakımından daha iyi bir başarıyı elde etmemiz gerekiyor. Mahalli idarelerde ne kadar güçlü olursak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'te o derece etkin hizmet veririz. Mahalli seçim hazırlıklarımızı da yine istişare ile yapıyoruz. 24 Haziran'ın hemen ardından yerel seçim hazırlıklarına başladık. Meclis'in yeni döneminin açılmasıyla birlikte sizlerle daha sık istişare imkanı bulacağız. Kimse 'bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur' diye bize aday teklifiyle gelmesin. Ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar. Ehliyet ve liyakat esastır. Partimize, şehirlerimize en iyi katkıyı sağlayacak yaklaşıma olmanızı bekliyorum. Bize tevazu ehli isimler getirin. Halkına tepeden bakacak isimler getirmeyin. Gurur, kibir abidesi insanları getirmeyin. İşini iyi yapan, davayı hazmetmiş isimleri getirin. Hiç ilgisi olmamış ama seçime gidiyoruz, onu da buradan aday yapalım; hayır, emeği olacakCHP İZMİR BELEDİYE BAŞKANI ADAY OLMAYACAKCHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.NTV internet sitesinde yer alan haberde, Kocaoğlu'nun İzmir'de basın toplantısı düzenlediği belirtilerek şu ifadelerine yer verildi:"CHP'de değişimden yanayım, değişim fırsattır. Bunda da ısrarcıyım."Kocaoğlu ayrıca "Kişilerle sorunum yok" ifadesini de kullandı. (Haberi yazan Ebru Tuncay Redaksiyon Orhan Coşkun)DSP YEREL SEÇİMLERE GİRECEK Mİ?DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerinin gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere girebileceğini bildirdi.Aksakal, yazılı açıklamasında, partilerinin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı listede yer almadığı için 24 Haziran'daki seçimlere katılamadığını anımsattı.Yerel seçimlere girebilmek için YSK'ye başvurduklarını belirten Aksakal, şu bilgileri verdi:"YSK, partimizin 2019'un mart ayında yapılacak yerel yönetimler seçimlerine katılabilme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdi. Bu karar üzerine vakit kaybetmeden seçim çalışmalarına başladık. Birçok yerde sandıklardan başarıyla çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği görevlerini üstlenerek halkımıza, Cumhuriyetin kuruluş ruhuna sahip olarak ve demokratik sol ilkeler çerçevesinde hizmet etmeyi benimseyen tüm yurttaşlarımızı ak güvercinli mavi bayrağımızın altında toplanmaya davet ediyorum."2019 YEREL SEÇİMLERİNDE FLAŞ İSİM ADAY2019’da yapılması planlanan yerel seçimler öncesi Uşak’ta sürpriz bir isim aday adaylığı başvurusunu duyurarak kenti bir anda seçim havasına geçirdi. 2019 yerel seçimleriiçin belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yapan Uşak’ın tanınan iş adamı Asım Kalelioğlu, evraklarını Uşak CHP İl Başkanı Nadi Sancar’a teslim etti. Başkanlık ve genel seçimler sonrası Uşak’ta siyasi sessizlik hüküm sürerken aday adaylığını duyuran Kalelioğlu’nun ardından kentte bu başvuru gündem oluşturdu. CHP Uşak İl Başkanlığında gerçekleşen aday adaylığı başvurusunun ardından birçok partili sosyal medya hesaplarından bu gelişmeyi paylaştılar. Asım Kalelioğlu ise “Uşak’ta her şey güzel olacak, Uşak huzur bulacak” diye kısa bir açıklamada bulundu.

Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Hepimizin bildiği gibi ülkemizde 5 yılda bir yapılan yerel seçimler var. AK Parti teşkilatları olarak her zaman olduğu gibi bu seçimlere de sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Öncelikli hedefimiz vatandaşlarımızın gönlüne girmek, daha sonra da oylarına talip olmak. Hiç birimiz kendimizi kaf dağında görmememiz gerekiyor. Biz kocaman bir aileyiz. Birbirimizle sürekli olarak fikir alışverişinde bulunup, istişareler yapmalıyız. Türkiye’nin ileri gitmesinde her bir neferimiz önemli mücadeleler verdiğini görüyor ve bunun başlangıç noktasının yerelden geçtiğini biliyoruz. Bu kapsamda önce Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni alacağız, ardından ise ilçe belediyelerimizin tümünü kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya, AK Parti Ege Bölge Koordinatörü MYKY Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, İlçe Belediye Başkanları, ilçe başkanları, ilçe kadın ve gençlik kolları, ve partinin yürütme kurulu yönetimi katılım gösterdi.