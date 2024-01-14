AK Parti, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. 11’i büyükşehir ve 15’i il olmak üzere toplam 26 belediye başkanının ardından diğer büyükşehir ve illeri de açıklamaya hazırlanıyor. 14 Ocak'ta yapılacak aday tanıtım toplantısı Pençe Kilit bölgesindeki şehitlerimiz nedeniyle ertelendi. Peki AK Parti’nin adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti'de açıklanmayan illerin belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının 14 Ocak Pazar günü açıklanacağını söylemişti.

AK Parti'nin açıklanmayan belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının ertelendiğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.

Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor.

AK Parti belediye başkan adayları isim listesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin 10 büyükşehir ile15 il belediye başkan adayları açıkladı.

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum

Ankara'da 1976 yılında doğan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını da "Kentsel dönüşüm" alanında tamamladı.

Çeşitli özel kuruluşlarda 1999-2005 yılları arasında çalışan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Kurum, evli ve 3 çocuk babası.

2018-2023'te bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaşması için de çalışmalar yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş

Aydın'ın Çine ilçesinde 1965'te dünyaya gelen Savaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

26. Dönem Milletvekilliği sürecinde AK Parti MKYK üyeliği yapan Savaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüttü.

Evli olan ve iki çocuğu bulunan Savaş, 27. Dönem Milletvekilliği sürecinde TBMM Kamu İktisadi ve Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz

Yücel Yılmaz, 1975'te Almanya'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Yılmaz, Kanada ve İngiltere'de dil ve öğretmen gelişimi eğitimleri aldı.

Karesi Kurucu Belediye Başkanlığının yanı sıra özel sektörde yöneticilik yapan Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş

Bursa'da 1970 yılında doğan Aktaş, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olup yüksek lisansını Kamu Yönetimi alanında yaptı.

Aktaş, 2002'de AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasi hayatına başladıktan sonra 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçildi.

İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve iki çocuk babası.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan

Denizli'de 1964 yılında dünyaya gelen Zolan, akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Denizli Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Zolan, 2004 ila 2011 yıllarında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011'de Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zolan, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli olan Zolan'ın iki çocuğu bulunuyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen

Erzurum'da 1958'de doğan Sekmen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da bankacılık alanında ihtisasını tamamladı.

1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanı seçilen Sekmen, 27 Mart 1994 ve 1999 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Sekmen, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilen Sekmen, evli ve dört çocuk babası.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu

Eskişehir'de 1975'te dünyaya gelen Hatipoğlu, Bilkent Üniversitesinde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitiren Hatipoğlu, 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübünün başkanlığını üstlendi.

28. dönemde TBMM'ye milletvekili olarak giren Hatipoğlu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İleri düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve üç çocuk babası.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın

Kocaeli'nde 1969'da doğan Büyükakın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Büyükakın, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesinde tamamladı. 2014 ve 2017 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüten Büyükakın, Haziran 2017'de Bilecik Valisi olarak atandı. Büyükakın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Büyükakın, evli ve üç çocuk babası.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın

Mardin'de 1951'de dünyaya gelen Aydın Ağan Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

Marmara Üniversitesinde 1983 yılında ekonomi dalında yüksek lisans yapan Ayaydın, 1985'te ekonomi doktoru oldu. Ayaydın, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde 1986'da yardımcı doçent, 1988'de doçent ve 1993'te profesör unvanlarını aldı. TBMM'de 21. ve 24. dönemde milletvekilliği yapan Ayaydın'ın, ulusal gazetelerde köşe yazıları ile 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi bulunuyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ayaydın, bir süre Beşiktaş Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü görevini de yürüttü.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler

Ordu'da 1949'da doğan Güler, ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümünü bitirdi, yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede tamamladı.

Güler, TUSAŞ'ta proje mühendisi ve grup başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı.

AK Parti Kurucu Üyesi olan Güler, 22. Dönem Ordu Milletvekili seçildi. Güler, 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Güler, iyi düzeyde İngilizce biliyor. Evli olan Güler'in iki çocuğu bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1978'de dünyaya gelen Doğan, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneğinde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yapan Doğan, halen Ragbi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütüyor. 31 Mayıs 2014'te AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atanan Doğan, 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı seçildi.

Doğan, 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Çarşamba Belediye Başkanı seçildi.

Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe

Artvin'de 1966'da doğan Kocatepe, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine yüksek lisans yaparak "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.

2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yapan Kocatepe, 25 Nisan 2009'da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı. Evli ve üç çocuk babası olan Kocatepe, İngilizce ve Arapça biliyor.

Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan

Bingöl'de 1970'de dünyaya gelen Arıkan, 1998'de Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu.

1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulunan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. Arıkan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Bingöl Belediye Başkanı seçildi. Erdal Arıkan, evli ve üç çocuk babası.

Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay

Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümünden mezun oldu.

AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 Şubat 2015'te AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Tanğlay, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimi'nde Bitlis Belediye Başkanı seçildi.

Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu

Balıkesir'de 1974'de doğan İskenderoğlu, 18 Mart Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknikerliği Bölümünden mezun oldu. 2003'te AK Parti Çanakkale İl Kadın Kollarında görev alan İskenderoğlu, daha sonra sırasıyla AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı ile İl Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen İskenderoğlu, 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak seçildi. İskenderoğlu, evli ve bir çocuk annesi.

Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz

Çankırı'da 1958'de doğan Filiz, Balıkesir Savaştepe Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Filiz, makine, imalat sanayisi ve petrol ürünleri alanında ticaret hayatını sürdürdü.

AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu ve Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyeliği görevini yürüten Filiz, iyi derece İngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babası.

Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü

Düzce'de 1962 yılında dünyaya gelen Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu, İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı.

İspanya'da proje ve mühendislik, ABD'de de Harvard Üniversitesinde üst düzey yöneticilik eğitimi alan Özlü, 25. ve 26. dönem AK Parti Milletvekilli ve 65. dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı.

İyi seviyede İngilizce bilen, evli ve iki çocuk babası olan Özlü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Düzce Belediye Başkanı seçildi.

Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba

Edirne'de 1975 yılında dünyaya gelen İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu. İba, 2009-2014 yılları arasında AK Parti Belediye Meclis Üyeliği görevini ifa etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı olarak görevini sürdüren İba, evli ve iki çocuk annesi.

Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları

Elazığ'da 1980'de doğan Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı.

Akaryakıt istasyonları ile inşaat ve güneş enerjisi sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapan Şerifoğulları, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Üyeliği ve TÜGVA Elazığ İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Evli ve üç çocuk babası olan Şerifoğulları, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Elazığ Belediye Başkanı seçildi.

Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu

Giresun'da 1972'de dünyaya gelen Şenlikoğlu, Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı yükseköğretimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam etti.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Giresun Belediye Başkanı seçilen Şenlikoğlu, evli ve dört çocuk babası.

Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen

Isparta'da 1962'de dünyaya gelen Başdeğirmen, İşletme Fakültesi öğrenimi ve yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesinde yaptı.

Başdeğirmen, belediye meclis üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Başdeğirmen, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Isparta Belediye Başkanı seçildi.

Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş

Kastamonu'da 1967'de dünyaya gelen Babaş, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu, Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans programını tamamladı.

Kastamonu Belediyesinde 1989 yılında memuriyet hayatına başlayan Babaş, Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon (KASKİ) Kurucu Müdürü olarak görevine devam etti.

Fen İşleri ve KASKİ Müdürü olarak görev yaparken, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Babaş, evli ve bir çocuk babası.

Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin

Rize'de 1969'da doğan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1993 yılında mezun oldu, 2012-2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde Siyaset Felsefesi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi olarak görev alan Metin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Rize Belediye Başkanı seçildi. Metin, evli ve dört çocuk babası.

Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu

Sinop'ta 1967'de dünyaya gelen Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde eğitim gördü.

Birçok spor federasyonunda üst kurul delegeliği görevini yürütmekte olan Üçüncüoğlu, Türk Kızılay Sinop Şubesi, Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi gibi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde bulundu.

AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Üçüncüoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Sinop İl Genel Meclis Üyesi seçildi. Üçüncüoğlu, evli ve üç çocuk babası

Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu

Tokat'ta 1977'de dünyaya gelen Eroğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği, Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı.

2010 yılında AK Parti Tokat İl Başkanı görevine getirilen Eroğlu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Tokat Belediye Başkanı seçildi.

İngilizce bilen Eroğlu, evli ve üç çocuk babası.

Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk

Yalova'da 1973'te dünyaya gelen Tutuk, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun olduktan sonra kamu yönetimi eğitimini tamamladı.

Üç dönem AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev alan Tutuk, iki dönem Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı görevini yaptı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti Meclis Üyesi seçilen Tutuk, 2023'te belediye meclisi seçimiyle Yalova Belediye Başkanı seçildi. Tutuk, evli ve üç çocuk babası.







