Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Serap Kaya, akciğer kanserlerinin yüzde 90 oranında sigara içenlerde ortaya çıktığına dikkat çekerek, “Sigara içenlerde akciğer kanseri gelişim riski, hiç sigara içmemiş kişilere oranla 10-65 kat artmaktadır. Sigara kullanmayan fakat dumanına maruz kalanlarda ise hiç içmeyenlere göre bu risk 20 kat artmaktadır. Gelişiminde sigaranın rolü düşünüldüğünde akciğer kanseri, önlenebilir kanserler arasındadır.” dedi.

AKCİĞER KANSERİ İLK BELİRTİLERİ NELERDİR?





Doç. Dr. Serap Kaya, sigara tüketimi bırakıldığında akciğer kanserine yakalanma riskinin 5-6 kat aralığına düştüğüne vurgu yaparak “Erken tanıyla birlikte akciğer kanserinde tedavi mümkün. Özellikle sigara içen kişilerde 2-3 haftayı geçen ve giderek artan öksürük, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, nefes darlığı, kan tükürme, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı, geçmeyen göğüs ya da omuz ağrısı varsa vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Türkiye’de her yıl 100 bin kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Akciğer kanserinden hayatını kaybedenler, yüzde 80-90 oranında sigara kullanıcısıdır. Akciğer kanseri gelişiminde sigaranın rolü düşünüldüğünde akciğer kanseri, önlenebilir kanserler arasındadır” diye konuştu.

AKCİĞER KANSERİ 1. EVRESİ

Birinci evredeki akciğer kanseri küçük olduğu için genellikle herhangi bir belirti vermez. Bazen kanserle ilgili olmayan diz ağrıları ve halsizlik yakınmaları olabilir. Önemli olan daha önce uzun süre içmiş veya halen sigara içen ve 55 yaş üzerinde olan kişilerin her yıl bir kez düşük doz, tarama amaçlı tomogragi ile takip edilmeleridir. Birinci evre akciğer kanseri ancak bu şekilde tespit edilebilir.

AKCİĞER KANSERİ 2. EVRESİ

İkinci evre akciğer kanseri hastalarının büyük çoğunluğunda yakınma olmaz. Tümörün nefes borusunda tıkanıklık oluşturması sebebiyle bu evrede;

öksürük, kanlı balgam, tekrarlayan zatüre veya diğer solunum yolu enfeksiyonları görülebilir.

Ayrıca kanserle direkt olarak ilişkili olmayan halsizlik, vücudun bazı yerlerinde ağrı veya ayaklarda şişmeler görülebilir.

AKCİĞER KANSERİ 3. EVRESİ

Üçüncü evre akciğer kanseri hastalarının yarısında belirti varken, diğer yarısında herhangi bir belirti görülmez. Yeni başlayan öksürük, öksürükte kan gelmesi, göğüs ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı veya halsizlik ilk belirtiler olarak görülebilir.

AKCİĞER KANSERİ 4. EVRESİ

4. evre ise hastalığın son evresi olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde hastalık diğer organlara da sıçramıştır. İşte akciğer kanserinde 4. Evre belirtileri:

Hastanın nefes alıp vermesi oldukça zorlaşır. Solunumda sürekli hırıltı sesi duyulur. Öksürük kronikleşmiş bir hale gelir. Balgam oluşumu artar ve kanlı balgama rastlanır. İştah kaybı meydana gelir. Buna bağlı olarak hızlı kilo kaybı yaşanır. Göğüs bölgesinde geçmeyen ağır ağrılar hissedilir. Seste kısılma yaşanır. Yutkunma sırasında güçlük yaşanır. Öksürük bu evrenin en zor belirtisidir. Sürekli olarak devam eden öksürükler kişinin nefes almasını, konuşmasını ve yemek yemesini zorlar. Diğer organlar da zarar gördüğü için kişi yatalak bir seviyeye gelebilir. Akciğer kanserinin son evresinde kişi bakım yardımına muhtaçtır. Kişisel bakımını ve ihtiyaçlarını birinin yardımı ile gerçekleştirmesi gerekebilir. Son evrede nefes alıp vermek zor olduğu için kişi oksijen cihazına da bağlanabilir.







