Akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

"Sigara içme alışkanlıkları değiştikçe kanserin tipinde de değişiklikler görülüyor. Her yıl dünyada 2,5 milyon, Türkiye'de ise 30 binden fazla yeni akciğer kanseri vakası tespit ediliyor. Akciğer kanseri, tüm kanser türleri içinde en ölümcül olanlardan biri. Bunun en önemli sebebi, akciğer kanserinin geç tanı alması. Gecikmiş evrede tespit edilince tedavi olasılıklarımız düşüyor. Evre dörtteki bir hastanın beş yıllık yaşam olasılığı yüzde 5-10'lardayken, evre birdeki hastanın beş yıllık yaşam oranı yüzde 90'ların üzerinde. O yüzden ne kadar erken tespit edebilirsek o kadar uzun süre hastalarımız yaşıyor."