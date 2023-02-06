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AFAD’dan son dakika tsunami açıklaması geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 912 kişinin hayatını kaybettiği, 10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Artçı sarsıntılar devam ederken AFAD’dan son dakika tsunami açıklaması geldi. AFAD “şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır.” denildi.

15:01 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Akdeniz'de tsunami olur mu?

Akdeniz'de tsunami olur mu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi. Deprem Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye’de yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonucu Hatay'ın Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı. Yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk ise yaşam üçgeni vesilesiyle sağ olarak kurtarıldı.

Akdeniz’de tsunami olur mu?

AFAD: Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Türkiye'de 10 ilde hissedilen depremlerin ardından, İtalya olası tsunami dalgaları için alarm vermiş, yetkililer saatler sonra tsunami alarmını kaldırmıştı.


#deprem
#afad
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#akdeniz
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AFAD’dan son dakika tsunami açıklaması geldi
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