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AKINCI B ilk uçuşunu yaptı: AKINCI B özellikleri nelerdir?

Baykar firması tarafından üretilen taarruzî insansız hava aracı AKINCI'nın B modeli ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ukrayna-Rusya savaşında Bayraktar TB2'lerin savaşta ön plana çıkması ile gündeme gelen Bayrak firması ilerleyişini sürdürüyor. Baykar firması AKINCI B ile adından söz ettiriyor. AKINCI B'nin ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ile "AKINCI B teknik özellikleri" merak kazandı. Peki, AKINCI B nedir? AKINCI B özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AKINCI B ilk uçuşunu yaptı: AKINCI B özellikleri nelerdir?
AKINCI B

Ülkemizde savunma sanayi alanında son dönemin en başarılı projelerinden birisi olan ve Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın B modeli: Akıncı B gökyüzüyle buluştu.

BAYKAR AKINCI NEDİR?

Bayraktar Akıncı, şu an Türk İnsansız Hava Aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından geliştirilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiş olan, yüksek irtifa uzun dayanıklılığa sahip silahlı insansız hava aracı.

AKINCI B ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar AKINCI TİHA’nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP’ye sahip olan B modeli, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet verecek. 1 saat 16 dakika havada kalan Akıncı B, bu ilk uçuşunda aerodinamik parametre tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.

AKINCI B’nin ilk uçuş testini yöneten Selçuk Bayraktar, “AKINCI B toplamda 1500 beygir gücüne sahip daha güçlü bir versiyon. Gökyüzüyle buluşan AKINCI B test manevralarını başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 6 adet Bayraktar Akıncı TİHA yer alıyor ve hepsi A modeli. Akıncı A TİHA’da 2 adet 450 HP olmak üzere toplam 900 HP güce sahip motorlar yer alıyor.

Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI B ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
OYNAT 01:25
Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI B ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluştu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda AKINCI B'nin uçuş görüntülerine yer verdi. Bayraktar paylaşımına, 'AKINCI B: Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek Taarruzi İnsansız Hava Aracı. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı! Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.' notunu düştü.

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