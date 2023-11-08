Al Nassr,

E Grubu 4. haftasında deplasmanda Al Duhail SC’ye konuk oldu. Dakika 27’ 37’ ve 65’te Anderson Talisca’nın attığı gollerle Al Nassr maçtan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini korudu. Al Duhail SC - Al Nassr maç özeti ve AFC Şampiyonlar Ligi toplu maç sonuçları haberimizde.