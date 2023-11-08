AFC Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Duhail SC'yi Talisca'nın golleriyle 3-2 mağlup etti.
Al Nassr,
E Grubu 4. haftasında deplasmanda Al Duhail SC’ye konuk oldu. Dakika 27’ 37’ ve 65’te Anderson Talisca’nın attığı gollerle Al Nassr maçtan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini korudu. Al Duhail SC - Al Nassr maç özeti ve AFC Şampiyonlar Ligi toplu maç sonuçları haberimizde.
AL DUHAİL SC - AL NASSR MAÇ ÖZETİ
AL DUHAİL SC - AL NASSR MAÇ ÖZETİ
AL DUHAİL SC - AL NASSR MAÇ SONUCU
AL DUHAİL SC - AL NASSR MAÇ SONUCU
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
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#AFC Şampiyonlar Ligi
#Talisca
1 hour ago