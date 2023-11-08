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Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Duail’i 3-2 mağlup etti: Anderson Talisca’dan hat trick

AFC Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Duhail SC ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo’nun forma giymediği maçta Anderson Talisca hat trick yaptı ve Al Nassr maçtan 3-2 galip ayrıldı. Al Duhail’in golleri dakika 8’ ve 80’ Philippe Coutinho’dan (2) geldi. Al Nassar grupta 4. galibiyetini alarak liderliğini korudu. Al Duhail SC ise 1 puanla son sırada yer aldı. Al Duhail SC - Al Nassr maç özeti ve AFC Şampiyonlar Ligi puan durumu haberimizde.

10:23 - 8/11/2023 Wednesday
Yeni Şafak
AFC Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Duhail SC'yi Talisca'nın golleriyle 3-2 mağlup etti.

AFC Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Duhail SC'yi Talisca'nın golleriyle 3-2 mağlup etti.

Al Nassr,
E Grubu 4. haftasında deplasmanda Al Duhail SC’ye konuk oldu. Dakika 27’ 37’ ve 65’te Anderson Talisca’nın attığı gollerle Al Nassr maçtan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini korudu. Al Duhail SC - Al Nassr maç özeti ve AFC Şampiyonlar Ligi toplu maç sonuçları haberimizde.

AL DUHAİL SC - AL NASSR MAÇ ÖZETİ

Al Duhail SC - Al Nassr maç özetini izlemek için

AL DUHAİL SC - AL NASSR MAÇ SONUCU

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR









#Al Duhail SC
#Al Nassr
#AFC Şampiyonlar Ligi
#Talisca
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