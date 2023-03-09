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Al İttihad ile Al Nassr maçı saat kaçta?

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nin 20. haftası bugün kritik bir maça sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Al İttihad ile Al Nassr takımları Kral Abdullah Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele TVNET'ten canlı yayınlanacak. Peki Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ligde kaçıncı sırada, puanı kaç?

13:55 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Al İttihad ile Al Nassr maçı

Al İttihad ile Al Nassr maçı

ristiano Ronaldo maçı: Al İttihad ile Al Nassr maçı ne zaman, maç hangi kanalda canlı?

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçı futbolseverlerin takibinde yer almayı sürdürüyor.

Al İttihad ile Al Nassr maçı ne zaman saat kaçta?

Şampiyonluk mücadelesi veren Al İttihad ile Al Nassr takımları Kral Abdullah Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak

Cristiano Ronaldo

Al İttihad ile Al Nassr maçı hangi kanalda?

Al İttihad ile Al Nassr maçı TVNET'ten canlı yayınlanacak.

Al İttihad ile Al Nassr maçı hakemi kim?

Maçı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, 46 puanla lider konumda bulunuyor. 44 puanlı Al İttihad ise ikinci sırada yer alıyor.




#Al İttihad
#Al Nassr
#TVNET
#Cristiano Ronaldo
1 saat önce
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Al İttihad ile Al Nassr maçı saat kaçta?
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