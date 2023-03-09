Al İttihad ile Al Nassr maçı saat kaçta?

Al İttihad ile Al Nassr maçı
ristiano Ronaldo maçı: Al İttihad ile Al Nassr maçı ne zaman, maç hangi kanalda canlı?
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçı futbolseverlerin takibinde yer almayı sürdürüyor.
Al İttihad ile Al Nassr maçı ne zaman saat kaçta?
Şampiyonluk mücadelesi veren Al İttihad ile Al Nassr takımları Kral Abdullah Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak
Al İttihad ile Al Nassr maçı hangi kanalda?
Al İttihad ile Al Nassr maçı TVNET'ten canlı yayınlanacak.
Al İttihad ile Al Nassr maçı hakemi kim?
Maçı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, 46 puanla lider konumda bulunuyor. 44 puanlı Al İttihad ise ikinci sırada yer alıyor.