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Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi’nde Istiqlol’u 3-1 mağlup etti | ÖZET

AFC Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında Al Nassr evinde Istiqlol’u konuk etti. Maç ev sahibi Al Nassr’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 44’ Senin Sebai 66’ Cristiano Ronaldo, 72’ ve 77’ Anderson Talisca’dan (2) geldi. Al Nassr gruplarda 2. galibiyetini alarak puanını 6’ya çıkardı. Al Nassr - Istiqlol maç özetini izlemek ve AFC Şampiyonlar Ligi grupların puan durumuna bakmak için haberimize bakabilirsiniz.

09:25 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Al Nassr 3-1 Istiqlol Maç Özeti

Al Nassr 3-1 Istiqlol Maç Özeti

Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında evinde Istiqlol ile karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca’nın (2) golleriyle Al Nassr maçtan 3-1 galip ayrıldı. Al Nassr - Istiqlol maç özeti ve AFC Şampiyonlar Ligi grupların maç sonuçları haberimizde.

AL NASSR - ISTİQLOL MAÇ ÖZETİ

Al Nassr - Istiqlol maç özetini izlemek için

AL NASSR - ISTİQLOL CANLI SKOR

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI





#Al Nassr
#Istiqlol
#AFC Şampiyonlar Ligi
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