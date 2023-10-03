Al Nassr 3-1 Istiqlol Maç Özeti
Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında evinde Istiqlol ile karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca’nın (2) golleriyle Al Nassr maçtan 3-1 galip ayrıldı. Al Nassr - Istiqlol maç özeti ve AFC Şampiyonlar Ligi grupların maç sonuçları haberimizde.
AL NASSR - ISTİQLOL MAÇ ÖZETİ
AL NASSR - ISTİQLOL MAÇ ÖZETİ
AL NASSR - ISTİQLOL CANLI SKOR
AL NASSR - ISTİQLOL CANLI SKOR
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
#Al Nassr
#Istiqlol
#AFC Şampiyonlar Ligi
2 saat önce