Suudi Arabistan Pro Lig 8. haftasında Al Tai evinde Al Nassr’ı konuk etti. Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo’nun attığı gollerle Al Nassr deplasmanda 2-1’lik skorla kazandı. Al Nassr bu sonuçla puanını 18’e çıkararak 4. sırada yer aldı. Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Premier Ligi’nde gol sayısını 10’a çıkararak liderliğini korudu. Al Tai - Al Nassr maç özetini izlemek ve Arabistan Ligi güncel puan durumu ve gol krallığına haberimizden ulaşabilirsiniz.